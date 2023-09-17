Жителя Петербурга задержали с горючей смесью у военкомата в Калининском районе

Утром 17 сентября сотрудники Росгвардии задержали около входа в военный комиссариат Калининского района Санкт-Петербурга подозрительного мужчину. Об инциденте сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Неизвестный привлек внимание правоохранителей своим поведением: он был в состоянии наркотического опьянения, его речь почти не могли разобрать, звучало лишь упоминание про размолвку с супругой и намерение пойти служить в армию.

До данным агентства, у мужчины обнаружили бутылку с розжигом, тряпки и подушку. Неадекватного петербуржца доставили в отделение полиции, по данному факту начали проверку.

«Ъ-СПб» ранее рассказывал о случаях поджога военкоматов — некоторые граждане пошли на преступление под влиянием мошенников. В начале сентября в Выборгском районе задержали женщину, которая облила дверь здания горючей смесью и подожгла. Все это она снимала на камеру смартфона.

Татьяна Титаева

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