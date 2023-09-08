Суд в Петербурге не стал арестовывать подозреваемую в поджоге военкомата

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Комаричевой, которую обвиняют по пп. а, в ч.2 ст.205 УК РФ (террористический акт).

Как сообщили 8 сентября в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, следствие полагает, что вечером 7 сентября гражданка Комаричева вступила в сговор с неустановленными лицами якобы для осуществления теракта и, имея при себе не менее 3-х бутылок с горючей смесью, подошла к зданию призывного пункта военкомата Выборгского района, где бросила их в дверь запасного выхода, тем самым совершив поджог.

В итоге суд не стал арестовывать подозреваемую, избрав для нее меру пресечения в виде запрета определенных действий до 6 ноября.

«Ъ-СПб» писал о задержании женщины накануне. До этого последний случай поджога военкомата в Петербурге произошел в конце августа. Тогда мужчина бросил несколько бутылок с горючей смесью в здание пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного на Подъездном переулке.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте