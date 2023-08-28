В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора контрактников

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал петербуржца, бросившего несколько бутылок с горючей смесью в здание пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного на Подъездном переулке. Его обвиняют в попытке совершения террористического акта по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 — п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщает 28 августа объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, в субботу, 26 августа, мужчина бросил в окно здания две бутылки с зажигательной смесью, но пожара не последовало. Его задержали на месте преступления.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, арестовав мужчину до 25 октября.

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