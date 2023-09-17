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Коммерсантъ FM
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Пашинян: соглашение о мире с Азербайджаном не подпишут в Гранаде в октябре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирное соглашение с Азербайджаном не будет подписано на пятисторонней встрече в Гранаде (Испания) в начале октября. При этом он в очередной раз подчеркнул, что существует вероятность заключения мира между Ереваном и Баку до конца 2023 года.

«Мы заявили, что повестка мира — наш приоритет, и мы хотим по возможности быстро, к примеру до конца года или в начале года, подписать соглашение о мире с Азербайджаном, и мы все делаем для этого. Надеемся, интенсивные переговоры продолжатся, и мы достигнем решения проблемы»,— сказал господин Пашинян на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

На уточняющий вопрос журналистов о том, возможно ли подписание мирного соглашения с Азербайджаном на пятисторонней встрече в Гранаде, премьер-министр Армении сказал: «К сожалению, нет. Если бы было предусмотрено подписание документа, это бы означало, что мы считаем, что этот документ соответствует сбалансированному интересу Армении, и мы готовы его подписать».

Пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении, президента Азербайджана Ильхама Алиева пройдет 5 октября в испанской Гранаде. Во встрече также запланировано участие президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и главы Евросовета Шарля Мишеля.

По словам господина Пашиняна, на процесс мирного урегулирования конфликта влияет «углубляющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и незаконное блокирование Лачинского коридора». «Мы теряем очень много времени из-за этого. Время и энергия, которые безрезультатно тратим на это, в случае отсутствия этой ситуации были бы направлены на обсуждение мирного соглашения. Надеюсь, что ситуация изменится»,— заключил он.

Ранее Никол Пашинян заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. 7 сентября премьер-министр Армении сообщил об обострении военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Азербайджанские власти концентрацию военных в районе Карабаха отрицают.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Карабах охватили протестные нестроения».

Милена Костерева

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