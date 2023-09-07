Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал об обострении военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Господин Пашинян призвал международное сообщество предпринять меры для предотвращения нового столкновения в регионе.

«Военно-политическая ситуация в нашем регионе существенно обострилась. Причина в том, что Азербайджан на протяжении последних дней скапливает войска вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и границы с Арменией. Усилилась антиармянская риторика. Политика притязаний против суверенной территории Армении продолжается»,— сказал господин Пашинян на заседании правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Премьер-министр Армении призвал Совбез ООН и все международное сообщество принять серьезные меры, чтобы не допустить «нового взрыва в регионе». «Армения готова и хочет подписать соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, и мы выражаем свою приверженность мирной повестке на основании соглашений в Брюсселе и в Праге, а также трехстороннему заявлению»,— подчеркнул он.

Накануне, 6 августа, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о «военных провокациях на земле» со стороны Армении. По его словам, серьезным источником напряжения в регионе является присутствие в Карабахе незаконных военных формирований численностью около 10 тыс. человек.

В начале сентября ситуация в зоне армяно-азербайджанского конфликта существенно обострилась. 1 сентября российские миротворцы сообщали как минимум об одном случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Обстрелам подверглись Гегаркуникская область Армении и Кельбаджарский район Азербайджана. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах своей территории. В результате обстрелов, по официальным данным, погибло не менее трех человек.

На этом фоне в начале сентября в соцсетях появились многочисленные ролики с перемещением колонн азербайджанской военной техники. На кадрах видно, что машины маркированы перевернутыми буквами «А».

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Отношения Еревана и Баку накрыло огнем».

Милена Костерева