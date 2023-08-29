Карабах охватили протестные нестроения

В той части Карабаха, которая пока неподконтрольна Баку,— новый всплеск возмущения. На этот раз — из-за задержания азербайджанскими силовиками трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Успокоить страсти пытался глава НКР Араик Арутюнян, но теперь он сам стал раздражителем для местного населения. Тактика Азербайджана, не снижающего давление на регион, очевидно, ведет к политической дестабилизации в Карабахе. Остановить Баку в его желании решить карабахский вопрос не может никто. День, когда эта цель будет достигнута, не кажется очень далеким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Последняя неделя августа с самого ее начала наполнена событиями вокруг Карабаха, окончательные последствия которых еще не наступили. Все началось с задержания 28 августа на азербайджанском пропускном пункте «Лачин» — на единственной дороге, связывающей непризнанную НКР с Арменией,— трех армянских граждан. Молодые люди ехали из Карабаха в сторону Армении и были задержаны азербайджанскими силовиками. Это сразу спровоцировало скандал.

В непризнанной НКР и в Армении действия азербайджанских силовиков назвали похищением людей. «На незаконном КПП в Лачинском коридоре правоохранительными органами Азербайджана были похищены жители Нагорного Карабаха Ален Саргсян, Ваге Овсепян и Левон Григорян. Их перемещение было заранее согласовано и осуществлялось в сопровождении российских миротворческих сил, которые, согласно 6-му пункту Трехстороннего заявления (лидеров Армении, Азербайджана и России.— “Ъ”) от 9 ноября 2020 года, должны были контролировать беспрепятственную связь между Арменией и Нагорным Карабахом через Лачинский коридор. Вышеперечисленные лица направлялись в Республику Армения, чтобы продолжить свое обучение»,— говорится в заявлении армянского МИДа.

Вечером в понедельник к посольству России в Ереване вышли протестующие, потребовавшие немедленного освобождения задержанных. На некоторое время группа демонстрантов перекрыла улицу Григора Лусаворича.

Протест у посольства России был связан с тем, что задержанных, как заявили власти Армении, сопровождали военные из российского миротворческого контингента. 29 августа протесты в Ереване продолжились — не только у российской дипмиссии, но также у посольств США и Франции.

Митинг, и весьма многочисленный, прошел 28 августа и в столице НКР Степанакерте (азербайджанское название Ханкенди). Люди собрались на центральной площади города. В какой-то момент к ним вышел глава НКР Араик Арутюнян, который созвал срочное совещание в здании Национального собрания. Заседание продлилось шесть часов. Господин Арутюнян попытался успокоить собравшихся на площади, но сказать им ему было нечего. Люди освистали чиновника и даже советовали ему уйти в отставку с поста главы республики.

«Вы можете меня оскорблять, критиковать, но я хочу, чтобы вы поняли: мы дошли до этого состояния, потому что верили всем — сверхдержавам, ООН»,— заявил Араик Арутюнян, комментируя сложную ситуацию, в которой сейчас находится НКР.

Баку представил свою версию инцидента. Азербайджанские власти сообщили, что трое граждан Армении, которые проживали в НКР и пытались выехать из непризнанной республики, задержаны в связи с совершением ими противоправных действий, предусмотренных ст. 283 «Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды» и ст. 324 «Надругательство над Государственным флагом или Государственным гербом Азербайджанской Республики» Уголовного кодекса Азербайджана.

Азербайджанские СМИ сообщили, что задержанные являются футболистами карабахского клуба «Аво».

Инкриминируемое им преступление, согласно версии азербайджанской стороны, было совершено в 2021 году — при выходе команды из раздевалки футболисты наступали на брошенный к двери азербайджанский флаг, вытирали ноги и плевали в него. В азербайджанских Telegram-каналах появилось и видео с флагом и футболистами.

В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что задержанные ранее были объявлены в международный розыск, а суд назначил им меру пресечения в виде ареста, что и было реализовано 28 августа. По итогам разбирательства всем троим было назначено наказание в виде содержания под стражей на десять суток.

«Право на защиту привлеченных к следствию лиц было обеспечено. В ходе допроса они признались в совершении данного деяния и заявили, что искренне раскаиваются и в будущем не совершат подобных действий. Учитывая возраст обвиняемых и их искреннее раскаяние с чистосердечным признанием, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, применив принцип гуманизма, уголовное преследование в их отношении было прекращено»,— цитирует прокуратуру агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В Генпрокуратуре также сообщили, что после отбытия наказания господа Саргсян, Овсепян и Григорян будут выдворены за пределы Азербайджана. Последнее означает, что молодые люди не смогут вернуться в Карабах.

МИД Армении в связи с инцидентом заявил, что последние события «дают повод для обоснованных опасений, что Азербайджан планирует подвергнуть коллективному наказанию все население Нагорного Карабаха, которое в 90-е годы прошлого века и в 2020 году было вынуждено противостоять масштабным агрессиям, развязанным Азербайджаном, и отстаивать свое право на мирную жизнь на собственной Родине». В Баку, впрочем, и не скрывают, что намерены наказывать тех, кто, как считают азербайджанские власти, виновен в совершении преступлений. Так, в прошлом месяце также на КПП «Лачин» был задержан 68-летний Вагиф Хачатрян. Азербайджанские власти считают его причастным к совершению военных преступлений во время первой карабахской войны.

Оба инцидента с задержанием жителей Карабаха демонстрируют, что Азербайджан не намерен снижать давление на непризнанную НКР, чтобы в итоге добиться установления полного контроля над этим регионом. С этой же целью ранее Баку установил КПП в Лачинском коридоре. Ереван называет КПП незаконным и обвиняет азербайджанскую сторону в блокаде НКР. Тема блокады обсуждалась 16 августа на заседании с. И хотя в адрес Азербайджана там прозвучало немало критики, а также требования обеспечить свободу передвижения по Лачину, никаких документов по итогам дискуссий принято не было.

Это позволило азербайджанской стороне не только считать, что заседание Совбеза завершилось в пользу Баку, но и лишний раз убедиться в том, что действия на карабахском направлении по-прежнему не встречают серьезного сопротивления.

Армения, НКР и страны, которые поддерживают Ереван, не способны противопоставить напору Азербайджана ничего, кроме устных заявлений.

29 августа Баку предпринял еще один громкий шаг, на этот раз в виде «пряника». Со стороны Азербайджана по дороге в Карабах, которая лежит через Агдам, были направлены грузовики с 40 тоннами гуманитарной помощи. К вечеру вторника машины, направленные в регион азербайджанским обществом Красного Полумесяца, достигли территории нынешней НКР, но дальше проехать не смогли. Азербайджанские СМИ тут же сообщили, что груз заблокировали «сепаратисты».

Для Азербайджана решение направить гуманитарный груз карабахским армянам — это попытка выиграть в информационном противостоянии с Ереваном и показать, что блокада, о которой на весь мир заявляют армянские власти, на самом деле таковой не является. Кроме того, Баку принципиально важно показать, что Карабах — это его внутреннее дело. Соответственно, снабжаться эта территория должна теми маршрутами, которые Азербайджан считает подходящими.

Теперь ход за армянской стороной. Власти НКР ранее отмечали, что не намерены использовать альтернативные Лачину маршруты для доставки грузов, в том числе продовольствия. «Будет действовать одна дорога — дорога через Лачин, по другим дорогам продукты завозить не будем»,— заверил 28 августа Араик Арутюнян.

Владимир Соловьев