Азербайджан отрицает заявления Армении о концентрации войск в Карабахе

В МИД Азербайджана назвали «политической манипуляцией» слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о концентрации азербайджанских войск на границе с Арменией и в Нагорном Карабахе. Ведомство также заявило, что для установления мира и безопасности в регионе Армения «должна отказаться от территориальных претензий против Азербайджана».

«Прозвучавшие в выступлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 7 сентября обвинения в том, что Азербайджан обостряет военно-политическую ситуацию в регионе и якобы сосредоточил силы на территории, являются составной частью очередных фальшивых политических манипуляций армянской стороны»,— сказано в заявлении МИДа.

МИД Азербайджана также назвал угрозой для безопасности в регионе «продолжение Арменией военно-политических провокаций, ее территориальные претензии к Азербайджану», а также не выведенные с территории страны армянские войска.

«Для установления мира и безопасности в регионе Армения должна отказаться от территориальных претензий против Азербайджана, положить конец военным и политическим провокациям, прекратить чинить препятствия достижению успешных результатов в переговорном процессе по мирному договору»,— сказано в заявлении.

Сегодня, 7 сентября, Никол Пашинян сообщил об обострении военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом.

В начале сентября отношения между Арменией и Азербайджаном существенно обострились. 1 сентября российские миротворцы сообщали как минимум об одном случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Обстрелам подверглись Гегаркуникская область Армении и Кельбаджарский район Азербайджана. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах своей территории. По официальным данным, погибли не менее трех человек.

В начале сентября в соцсетях появились ролики с перемещением колонн азербайджанской военной техники. На кадрах видно, что машины маркированы перевернутыми буквами «А».

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Отношения Еревана и Баку накрыло огнем».

Олеся Павленко