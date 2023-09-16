Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Минэнерго Украины: мы намерены вытеснить Россию с рынка урана

Украина наращивает производство урана, чтобы вытеснить Россию с мировых рынков в этой сфере, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает пресс-служба Минэнерго в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Герман Галущенко

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

«К сожалению, Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем над тем, чтобы подвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана на Украине»,— приводит слова господина Галущенко пресс-служба.

Министр напомнил, что Украина уже заключила ряд соглашений о поставках урана, в частности с канадской Cameco. В рамках договора, в Канаду уже поступила первая партия урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате в Днепропетровской области. В Канаде уран используют для производства ядерного топлива, которое пойдет на нужды украинских АЭС, сообщила пресс-служба.

Кроме того, господин Галущенко напомнил, что Украина получила кредитную гарантию от Великобритании на 192 млн фунтов стерлингов для сотрудничества с компанией Urenco, которая предоставит украинской госкомпании «Энергоатом» услуги по обогащению урана.

Наконец, министр заявил, что недавно в реактор ВВЭР-440 на Ровенской АЭС загрузили первую партию ядерного топлива, разработанного американской компанией Westinghouse Electric Sweden AB и специалистами «Энергоатома».

В июне Forbes сообщил о подготовленном Украиной плане по превращению страны в «энергетический хаб Европы». Этот план предполагает, в частности, что Украина локализует 90% производства малых модульных реакторов и самостоятельно будет производить ядерное топливо.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...