Глава Минэнерго Украины: мы намерены вытеснить Россию с рынка урана

Украина наращивает производство урана, чтобы вытеснить Россию с мировых рынков в этой сфере, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает пресс-служба Минэнерго в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Галущенко

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters Герман Галущенко

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

«К сожалению, Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем над тем, чтобы подвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана на Украине»,— приводит слова господина Галущенко пресс-служба.

Министр напомнил, что Украина уже заключила ряд соглашений о поставках урана, в частности с канадской Cameco. В рамках договора, в Канаду уже поступила первая партия урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате в Днепропетровской области. В Канаде уран используют для производства ядерного топлива, которое пойдет на нужды украинских АЭС, сообщила пресс-служба.

Кроме того, господин Галущенко напомнил, что Украина получила кредитную гарантию от Великобритании на 192 млн фунтов стерлингов для сотрудничества с компанией Urenco, которая предоставит украинской госкомпании «Энергоатом» услуги по обогащению урана.

Наконец, министр заявил, что недавно в реактор ВВЭР-440 на Ровенской АЭС загрузили первую партию ядерного топлива, разработанного американской компанией Westinghouse Electric Sweden AB и специалистами «Энергоатома».

В июне Forbes сообщил о подготовленном Украиной плане по превращению страны в «энергетический хаб Европы». Этот план предполагает, в частности, что Украина локализует 90% производства малых модульных реакторов и самостоятельно будет производить ядерное топливо.

Эрдни Кагалтынов