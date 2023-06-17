Forbes.ua: Украина хочет стать «энергетическим хабом Европы» до 2050 года

Украина подготовила план превращения страны в «энергетический хаб Европы», реализовать его планируют до 2050 года, сообщает Forbes.ua. Представить план намерены международным партнерам в Лондоне на конференции доноров Украины. Программу восстановления украинские власти оценили в $400 млрд.

Forbes уточняет, что конечный вариант плана может отличаться. По состоянию на 4 июня, ключевые его пункты включали в себя:

генерация электроэнергии Украины возрастет в 7 раз, до 791 ТВт/ч;

мощность солнечных и ветровых электростанций увеличится в 30 раз, до 230 ГВт;

мощность атомных электростанций вырастет вдвое, до 30 ГВт;

Украина локализует 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно будет производить ядерное топливо;

угольные теплоэлектростанции будут выведены из эксплуатации к 2035 году, их заменят на ТЭЦ и ТЭС на природном газе и биометане;

добыча газа вырастет в 4 раза, до 80 млрд куб. м в год, годовой экспорт газа составит 66 млрд куб. м;

добыча нефти увеличится в 6,7 раза, до 15 млн т, нефтепереработка составит 11 млн т;

пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу будет увеличена в 5 раз, до 10 ГВт;

доля электромобилей в Украине составит 60%, или 13,4 млн авто.

Уточняется, что план основывается на прогнозе роста ВВП Украины на 9% в 2023–2032 годах и на 3% в 2032–2050 годах. По словам источников издания, ключевую роль в подготовке презентации играет замруководителя офиса президента Украины Ростислав Шурма, а разработка презентации велась «фактически в закрытом режиме».

Замминистра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков заявил, что власти «хотят донести участникам конференции в Лондоне, что Украина может стать мощным энергетическим хабом Европы». По его словам, нужно делать ставку на локализацию производства оборудования, зеленую энергетику и системы накопления энергии.

В конце 2019 года Украина и «Газпром» подписали соглашение о транзите российского газа в Европу, оно действует до 31 декабря 2024 года. The Washington Post писала, что власти Украины лоббируют сохранение транзита газа и нефти из РФ из-за боязни потерять прибыль. Однако бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс утверждает, что Киев не будет продлевать соглашение с «Газпромом».

Подробности — в материале «Ъ FM» «Украина рвет транзитные нити».

Лаура Кеффер