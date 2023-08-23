Великобритания выделит Украине $245 млн на закупку ядерного топлива

Великобритания предоставит Украине 192 млн фунтов стерлингов ($245 млн) на закупку ядерного топлива для атомных электростанций, в том числе у британских компаний. Об этом сообщил Reuters глава британского Минэнерго Грант Шэппс во время визита в Киев.

«Эта гарантия, которую мы предоставим, должна помочь Украине добиться, чтобы в будущем ее ядерное топливо не поступало через Россию. Эти деньги будут гарантировать, что оно (топливо.— "Ъ") поступит из гораздо более надежных источников»,— рассчитывает министр. Он добавил, что одним из поставщиков станет европейский консорциум Urenco, чья штаб-квартира находится в Лондоне.

В июне Forbes сообщил о подготовленном Украиной плане по превращению страны в «энергетический хаб Европы». Этот план предполагает, в частности, что Украина локализует 90% производства малых модульных реакторов и самостоятельно будет производить ядерное топливо.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер