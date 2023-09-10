Украина получила первую партию ядерного топлива из США для 440-х реакторов

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинская госкомпания «Энергоатом» получила первую партию ядерного топлива, произведенного американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами. Он добавил, что Украина будет работать, чтобы полностью заменить РФ в этом сегменте.

«Сегодня "Энергоатом" впервые загрузил топливо для 440-х реакторов. Топливо, которое было изготовлено американской компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами»,— сказал господин Галущенко в эфире телемарафона (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минэнерго добавил, что Украина уже подписала договоры о сотрудничестве с Финляндией, Чехией и Словакией, чтобы полностью заменить РФ в сегменте производства ядерного топлива.

В июне Forbes сообщил о подготовленном Украиной плане по превращению страны в «энергетический хаб Европы». Этот план предполагает, в частности, что Украина локализует 90% производства малых модульных реакторов и самостоятельно будет производить ядерное топливо. 23 августа стало известно, что Великобритания выделит Украине $245 млн на закупку ядерного топлива.

Эрдни Кагалтынов