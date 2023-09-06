Дональду Трампу подыскали поправку

Оппоненты Дональда Трампа активно ищут способы исключить его из гонки за номинацию на выборы-2024 от Республиканской партии. Сейчас набирает обороты кампания по дисквалификации экс-президента США на основании третьего раздела 14-й поправки американской Конституции. Принятая после Гражданской войны поправка запрещает лицам, поддержавшим восстание, занимать высокие должности. Господин Трамп обвиняет оппонентов в «трюкачестве». Возможно, что вопрос будет передан в Верховный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein/File Photo, Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein/File Photo, Reuters

14-я поправка к американской Конституции была принята в 1868 году (то есть через три года после завершения Гражданской войны). Цель — де-факто запретить политическим и военным лидерам южных штатов занимать высокие посты. Согласно этой поправке, «ни одно лицо не может быть сенатором или представителем в Конгрессе, или выборщиком президента или вице-президента либо занимать какую-либо должность, гражданскую или военную, на службе Соединенных Штатов или на службе какого-либо штата, если оно, приняв ранее присягу… потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку врагам оных». Сторонники применения этой нормы считают, что именно подстрекательством и поддержкой мятежа занимался Дональд Трамп 6 января 2021 года, когда рассерженная толпа взяла штурмом Капитолий.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth назвал попытки применения к нему этой поправки очередным «трюком», чтобы «снова украсть выборы».

Экс-президент уверен, что «14-я поправка не имеет юридической основы или статуса по отношению к предстоящим президентским выборам 2024 года».

Между тем, например, сенатор-демократ от Виргинии Тим Кейн заверил в эфире телеканала ABC News: «Язык поправки четко указывает на то, что (она применяется к вам.— “Ъ”) если вы помогаете тем, кто восстал против Конституции Соединенных Штатов, и поддерживаете их. А атака на Капитолий была задумана с определенной целью в определенный момент, чтобы помешать мирному переходу власти, предусмотренному Конституцией». Поэтому, по мнению сенатора, Дональд Трамп может быть дисквалифицирован.

Тим Кейн — не единственный, кому понравилась эта идея. Ряд некоммерческих правозащитных организаций (например, вашингтонская CREW) пытается заставить власти американских штатов по крайней мере задуматься на тему «Трамп и 14-я поправка». В связи с этим, как сообщает газета The Washington Post (WP), правозащитники готовят судебные иски в разных штатах.

Правда, одна такая попытка уже провалилась. Дело было во Флориде в конце августа.

Окружной судья Робин Розенберг отклонил иск об исключении Дональда Трампа из бюллетеня с мотивировкой, что «отдельный гражданин не имеет права оспаривать, имеет ли другое лицо право занимать государственную должность».

То есть судье, чтобы дать ход делу, нужны были доказательства того, что Дональд Трамп участвовал в восстании (или поддерживал его), попирая американскую Конституцию. Пока же суды на этот счет продолжаются и вряд ли завершатся до начала первичных выборов в середине января. Сложность еще и в том, что в республиканских штатах благоволят господину Трампу и вряд ли поспешат исключать его из избирательных бюллетеней даже при наличии оснований.

Тем не менее, по данным WP, сотрудники некоторых избирательных комиссий уже ломают голову над тем, как урегулировать вопрос, который может решаться в каждом штате отдельно (и это, вероятно, приведет к невероятной неразберихе). Проблема уже вышла на первый план в Аризоне, Мичигане и Нью-Гемпшире. Их госсекретари (чиновники, среди прочего ответственные за организацию и проведение выборов в своем штате) находятся в постоянном контакте друг с другом. В частности, госсекретарь Мичигана демократка Джослин Бенсон заявила телеканалу MSNBC, что «существуют веские юридические аргументы» для исключения бывшего президента из избирательных бюллетеней.

Бывший судья-консерватор Майкл Люттиг в эфире MSNBC предложил другой путь: темой может заняться Верховный суд США. По его словам, это «один из фундаментальных вопросов, которые когда-либо могли быть решены в соответствии с Конституцией».

По версии господина Люттига, ответ может дать именно Верховный суд, причем даже до начала первичных выборов. Сам юрист склоняется к тому, что Дональд Трамп «будет дисквалифицирован в соответствии с 14-й поправкой».

Между тем, занявшись этим делом, Верховный суд окажется в самом эпицентре избирательной гонки. И это поставит под угрозу репутацию суда как аполитичного института, находящегося над всеми схватками.

Екатерина Мур, Вашингтон