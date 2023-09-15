МО РФ отрицает информацию о присутствии гражданина Таджикистана в пропавшем Ми-8

Информация о том, что на борту пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8 находился гражданин Таджикистана, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минобороны (МО) РФ. Ранее Telegram-канал Baza утверждал, что уроженец Таджикистана Хуршед был одним из трех военных, находившихся на борту Ми-8, который российский летчик Максим Кузьминов угнал на территорию, контролируемую украинскими военными. Ранее Минобороны РФ не комментировало предполагаемый угон вертолета. В Кремле эту информацию комментировать не стали.

«В состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил входят только военнослужащие—граждане Российской Федерации»,— подчеркнула пресс-служба Минобороны.

По информации Baza, третьим членом экипажа был 28-летний военнослужащий по имени Никита. Его и Хуршеда фамилии не приводятся.

3 сентября Главное управление разведки (ГУР) Украины опубликовало на YouTube фильм о спецоперации ГУР «Синица». В нем глава ведомства Кирилл Буданов утверждает, что ГУР удалось убедить военнослужащего РФ посадить вертолет Вооруженных сил России Ми-8 на территории Украины. Предполагаемый пилот объяснил свое решение негативным отношением к военной операции. По его словам, украинская сторона предоставила ему гарантии безопасности и денежное вознаграждение. В видео ГУР российский пилот подписан как Максим Кузьминов.

5 сентября господин Кузьминов провел пресс-конференцию в Киеве, в ходе которой заявил, что вместе с ним в угнанном Ми-8 находились два члена экипажа. По словам Максима Кузьминова, уже после приземления они выбежали из Ми-8 в сторону границы и их, возможно, «ликвидировали». О том, что военных убили, ранее говорил также Кирилл Буданов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов