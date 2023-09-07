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Коммерсантъ FM
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Песков не стал комментировать информацию об угоне вертолета российским пилотом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что российский летчик угнал вертолет на Украину. Он переадресовал вопрос Минобороны.

«Это все-таки больше прерогатива Министерства обороны. Потому что, не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно»,— сказал господин Песков во время пресс-колла на вопрос о том, как можно объяснить этот инцидент и нет ли рисков его повторения.

Об угоне вертолета Ми-8 ранее на текущей неделе рассказал сам пилот Максим Кузьминов. Он объяснил это негативным отношением к действиям российской армии. Главное управление разведки Минобороны Украины пообещало ему $500 тыс. Летчик, как утверждается, вылетел с еще двумя членами экипажа, которые не знали о его планах и отказались сдаваться после приземления. Их, как заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, убили, потому что они оказали сопротивление. Минобороны РФ не комментировало информацию.

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