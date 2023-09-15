Президент Литвы подписал указ о лишении гражданства фигуристки Дробязко

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства российской фигуристки Маргариты Дробязко. Об этом заявил официальный представитель президента Ридас Ясюленис. Вчера, 14 сентября, комиссия по делам гражданства Литвы рекомендовала лишить Маргариту Дробязко литовского гражданства, сославшись на ее публичную поддержку Кремля.

«Президент подписал указ»,— ответил господин Ясюленис на вопрос журналистов о гражданстве фигуристки (цитата по BNS).

Ранее президент Науседа подписал указ об исключении госпожи Дробязко и ее мужа Повиласа Ванагаса из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени. Причиной стало участие фигуристки в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Члены Сейма Литвы обратили на это внимание и попросили МВД страны оценить основания для лишения женщины гражданства.

«Лишив меня с Повиласом полученных за это орденов и даже забрав у меня паспорт страны, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы наших заслуг и вырвать любовь из сердец наших зрителей»,— сказала Маргарита Дробязко. Она добавила, что не участвует в пропаганде, а распространяет «свет культуры и добра».

Маргарита Дробязко получила литовский паспорт в качестве исключения за заслуги перед литовским спортом и популяризацию страны. Решение представлять Литву госпожа Дробязко с мужем приняли после распада СССР.

Петр Бузлаев