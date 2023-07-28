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Коммерсантъ FM
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МВД Литвы потребовало лишить фигуристку Дробязко гражданства

Глава МВД Литвы Агне Билотайте попросила лишить фигуристку Маргариту Дробязко предоставленного ей литовского гражданства. Ссылаясь на информацию компетентных органов, госпожа Билотайте обратилась с этой просьбой к президенту Гитанасу Науседе.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Департамент миграции, обобщив предоставленные ему сведения, проинформировал МВД о том, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, которая «связана с российскими властями», сообщает литовское министерство.

Литовская фигуристка сотрудничает с госпожой Навкой, женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, сообщает МВД Литвы со ссылкой на российские СМИ. Маргарита Дробязко участвует в организованных Татьяной Навкой танцевальных представлениях и, предположительно, получает вознаграждение за это, говорится в сообщении министерства.

МВД Литвы также сообщает, что Дробязко не выступала против действий России, которые наносят «ущерб территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

«В соответствии с законом о гражданстве, предоставленное в виде исключения, оно может быть аннулировано у лица не только в том случае, если оно своими действиями угрожает интересам национальной безопасности, но и в случае публичного выражения поддержки государству, представляющему угрозу Литве и/или другим государствам—членам Евросоюза (или) интересам безопасности их союзников»,— говорится в сообщении министерства.

Ранее господин Науседа заявил, что следует пересмотреть законодательство, чтобы лишить Маргариту Дробязко литовского гражданства, поскольку она получила его в 1993 году в порядке исключения, чтобы она и ее партнер Повилас Ванагас могли вместе представлять Литву на Олимпиаде. В июне члены литовского Сейма инициировали аннулирование литовского гражданства фигуристки.

После сезона 2005/2006 Дробязко и Ванагас ушли из большого спорта, сосредоточившись на участии в ледовых шоу. Известность в России им принесло участие в ледовых спектаклях Ильи Авербуха «Огни большого города» (2010) и «Тайна Острова сокровищ» (2012), а также телепроектах «Первого канала».

Сейчас Маргарита Дробязко участвует в шоу госпожи Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Мария Федотова

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