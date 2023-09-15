Посол США в РФ посетила арестованного журналиста Гершковича

Посол США в России Линн Трейси посетила СИЗО «Лефортово», в котором встретилась с арестованным по обвинению в шпионаже корреспондентом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, сообщила пресс-служба американского посольства в РФ в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Он (Эван Гершкович.— "Ъ") держится молодцом и следит за новостями, включая выступление его родителей в ООН на этой неделе. Мы вновь призываем немедленно освободить его и Пола Уилана (гражданина США, в 2020 году приговоренного в РФ к 16 годам колонии за шпионаж.— "Ъ")»,— говорится в сообщении посольства.

14 сентября семья господина Гершковича обратилась в ООН с просьбой помочь в его освобождении. Соответствующую петицию родственники журналиста направили в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям.

Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге 30 марта, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). ФСБ утверждает, что журналист собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». 24 августа Лефортовский суд Москвы продлил арест Эвана Гершковича до 30 ноября. Журналист вину не признает.

Эрдни Кагалтынов