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Коммерсантъ FM
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Семья арестованного журналиста Гершковича попросила ООН помочь его освободить

Родственники обвиняемого в России в шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича обратилась в ООН с просьбой помочь в его освобождении. Соответствующую петицию семья журналиста направила в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, сообщает Reuters.

Эван Гершкович

Эван Гершкович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Эван Гершкович

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В этой петиции объясняется, что содержание Эвана под стражей является нарушением прав человека, и что Россия должна немедленно освободить его. Мы просто хотим, чтобы он вернулся домой», — сказал журналистам отец корреспондента WSJ Михаил Гершкович. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что «ни одна семья не должна наблюдать, как ее близкого человека используют в качестве политической пешки».

Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге 30 марта, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК (шпионаж). ФСБ утверждает, что журналист собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». 24 августа Лефортовский суд Москвы продлил арест Эвана Гершковича до 30 ноября. Журналист вину не признает.

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