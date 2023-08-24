Лефортовский суд продлил на три месяца арест журналиста WSJ Гершковича

Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Журналист останется в СИЗО до 30 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эван Гершкович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Эван Гершкович

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заседание прошло в закрытом режиме. «Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о продлении Гершковичу срока содержания под стражей до 30 ноября»,— сказали ТАСС в суде.

Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге 30 марта. Американский журналист, как сообщала ФСБ, собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Лефортовский суд Москвы тогда отправил его в СИЗО. 22 июня Мосгорсуд признал законным продление его ареста до 30 августа. Журналист свою вину так и не признал.

14 марта посол США в России Линн Трейси встретилась с Эваном Гершковичем в СИЗО «Лефортово».

Американские СМИ писали о готовности США обменять подозреваемых в хакерстве россиян на господина Гершковича и разведчика Пола Уилана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла это спекуляцией.

Подробнее о деле читайте в материале «Эвану Гершковичу еще сидеть и сидеть».