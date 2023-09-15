Чисто китайская пропажа

Министра обороны Китая Ли Шанфу не видели на публике более двух недель. Министерство иностранных дел страны уверяет, что ему ничего не известно об исчезновении ключевого министра, однако в мире этому не верят. Ведь точно такое же «исчезновение» предшествовало неожиданной отставке и, возможно, аресту главы самого внешнеполитического ведомства страны. Куда больше доверия источникам Financial Times в правительстве США, которые уверены, что министр обороны уже снят с должности, лишен званий и наград и в отношении него проводится следствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Китая Ли Шанфу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр обороны Китая Ли Шанфу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Исчезновение министра обороны Китая Ли Шанфу, который последний раз появился на публике 29 августа,— не первая неожиданная пропажа высокопоставленного чиновника в Китае. В июне этого года точно так же из публичного пространства исчез тогдашний министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Пресс-служба министерства месяц изображала неведение, то объясняя его отсутствие проблемами с графиком или состоянием здоровья, то вовсе отмалчиваясь. В конце июля стало известно, что Цинь Ган отправлен в отставку.

Скорее всего, предыдущее поведение пресс-службы ведомства и позволило мировым средствам массовой информации отмахнуться от сегодняшних слов пресс-секретаря МИД Мао Нин, которая заявила, что ничего не знает о ситуации с исчезновением генерала Ли. Версия, которую представила лондонская Financial Times со ссылкой на «представителей американского правительства», представляется куда более правдоподобной.

Согласно этой версии, генерал Ли уволен с занимаемого поста и в отношении него ведется следствие по обвинению в коррупции.

Точно то же, как уже сообщал Ъ, в конце июля случилось с командующим ядерными силами Китая и его заместителем. Сначала они пропали из поля зрения, а потом было объявлено об их отставке. Тогда же в мировых СМИ появились первые публикации о том, что в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) началась масштабная чистка, целью которой, судя по всему, является борьба с коррупцией.

Ситуация с исчезновением министра обороны уже стала поводом для шуток. Как отметил в своем посте в Х (бывшем Twitter) посол США в Японии Рам Эммануэль, картина все более напоминает сюжет знаменитого романа Агаты Кристи «Десять негритят», или, как его сейчас принято называть, «И никого не стало…». «Сначала без вести пропадает министр иностранных дел Цин Ган, потом командующий Ракетными силами пропадает без вести, а теперь две недели на публике не видели министра обороны Ли Шанфу. Кто победит в этой гонке за безработицей? Китайская молодежь или кабинет Си?» — написал посол.

Но есть и серьезные комментарии.

Как отмечают наблюдатели, расследование в отношении Ли (в котором, кажется, никто не сомневается) ставит под вопрос эффективность кадровой политики китайского лидера.

Ведь, как и прежнего министра иностранных дел, генерала Ли Си Цзиньпин выбирал и назначал лично. В конце концов, именно Си возглавляет высший военный орган страны — Центральную военную комиссию.

«Если увольнение министра обороны и руководства ракетными войсками произошло из-за коррупции, то это показывает, что процесс отбора (Си Цзиньпинем.— “Ъ”) высших должностных лиц глубоко порочно и дает основание предположить, что коррупция в системе остается обычным делом, несмотря на десятилетнюю кампанию Си по ее искоренению»,— считает бывший эксперт ЦРУ по вопросам Народно-освободительной армии Китая Деннис Уайлдер.

Правда, говорят эксперты, в частности старший геоэкономический аналитик Bloomberg Economics Дженнифер Уэлч, не следует рассматривать события в НОАК как угрозы правлению китайского лидера. «Они, конечно, поднимают вопросы о нынешней динамике в Пекине»,— добавила она.

Отставка Ли, говорят эксперты, пойдет на пользу США. Генерал Ли еще в 2018 году попал в санкционные списки США, поскольку именно он отвечал за военно-техническое сотрудничество с Россией. С тех пор китайцы отказывались от контактов на уровне министров обороны, что потенциально могло спровоцировать серьезный конфликт между странами. Теперь же, скорее всего, эта проблема будет решена.

Виктор Бук