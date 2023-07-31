Народно-благонадежная армия Китая

В вооруженных силах Китая началась новая кампания по укреплению лояльности и благонадежности и искоренению коррупции. Аналитики называют это свидетельством того, что многолетние усилия по укреплению личного контроля китайского лидера над Народно-освободительной армией Китая (НОАК) пока не принесли желаемых результатов. Отмечается, что особая активность заметна в ракетных войсках НОАК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zha Chunming / Xinhua / AP Фото: Zha Chunming / Xinhua / AP

Китайский лидер Си Цзиньпин возобновил усилия по установлению непререкаемого личного контроля над вооруженными силами Китая. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на многочисленные данные экспертов, специализирующихся на теме. Как отмечает газета, в Пекине в июле прошло как минимум два совещания на высоком уровне, где Си, обращаясь к военным, призвал их «сконцентрировать усилия на решении важных проблем, которые сохраняются в парторганизациях всех уровней с целью усиления абсолютного (партийного.— “Ъ”) руководства над вооруженными силами».

В свою очередь, Центральная военная комиссия (ЦВК) — высший государственный орган по руководству всеми вооруженными силами страны — призвала к созданию «механизма раннего предупреждения в отношении рисков безупречности в военных кругах».

Призывы ЦВК обычно являются и руководством к действию, поэтому в том, что работа по выявлению угроз чистоте кадров уже ведется, никто особенно и не сомневается. Как мало кто сомневается в том, что главные усилия по обеспечению чистоты сосредоточены в настоящее время на ракетных войсках.

Как отмечается, сразу несколько высокопоставленных чинов неожиданно исчезли из публичного пространства. Такие исчезновения в Китае почти всегда являются признаком проводимого в отношении соответствующего человека расследования.

По данным канадской организации Cercius, специализирующейся на сборе и анализе информации о китайской элите, неясен статус как минимум десяти нынешних и бывших высокопоставленных военнослужащих-ракетчиков, включая командующего войсками Ли Ючао и его заместителя Лю Гуанбиня. От наблюдателей, в частности, не укрылось, что командующий Ли не был упомянут в числе высших военачальников НОАК, участвовавших в церемонии присвоения очередных званий. Более того, один из источников Financial Times, со ссылкой на генерала ракетных войск, получившего новое звание во время другой церемонии, сказал, что и на ней не было командующего, и это «совершенно ненормальное» явление.

Чистка в ракетных войсках, по данным Cercius и других источников, стартовала еще в конце прошлого года. Тогда она затронула менее высокопоставленных офицеров. Но, как отмечают аналитики, обычно за расследованиями в отношении офицеров нижнего и среднего звена следуют аналогичные меры и в отношении генералов. «Вполне возможно, что некоторые, если не все из этих лиц, включая бывший и нынешний руководящий состав, уже находятся под следствием по обвинению в коррупции»,— цитирует газета одного из ведущих американских экспертов по ракетным войскам Китая Рода Ли.

Подтверждением его слов может служить и недавняя публикация в The South China Morning Post, в которой Ли Ючао и его заместитель упомянуты в качестве объектов расследования, проводимого в отношении бывшего и нынешнего командования ракетными войсками. Следует учесть, что газета, выходящая в Гонконге, обладает большей степенью независимости, чем китайские средства массовой информации, однако считается настроенной пропекински.

Наконец, еще одним признаком чистки, причем, возможно, не только в ракетных войсках, служит сообщение Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины о том, что со времени проведения XX съезда КПК в октябре прошлого года было арестовано более 40 высокопоставленных военных и политических функционеров.

Нет никакой точной информации о том, что послужило причиной волны чисток в ракетных войсках. По мнению как минимум двух источников Financial Times из числа иностранных правительственных чиновников, знакомых с ситуацией, речь идет о возможной утечке информации.

«Триггером послужил тот факт, что сейчас мы, за пределами Китая, обладаем достаточно четким представлением о структуре ракетных войск,— цитирует газета одного из источников.— Все это про разбалтывание фактов».

Впрочем, напоминают эксперты, вооруженные силы страны были на особом контроле у Си с самого прихода к власти. И все это время он занимался насаждением лояльных кадров в военной среде. 1 августа в стране отмечают День НОАК. К этому событию приурочена масса публикаций и заявлений. Во многих, если не во всех из них, военных призывают «усилить военное руководство».

«То, что они снова заговорили об этом, это своего рода кодовая фраза, означающая, что абсолютной лояльности партии (в военной среде.— “Ъ”) достичь пока не удалось. Си беспрецедентным образом консолидировал контроль над НОАК, но это не означает, что этот процесс завершен»,— считает бывший директор по вопросам Китая администрации министра обороны США и действующий старший эксперт Аналитического центра по Китаю при Институте политики азиатского общества Лайл Моррис.

Виктор Бук