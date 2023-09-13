Британский парламент зачищают от китайцев

В Британии продолжает раскручиваться громкий скандал вокруг попыток китайской разведки подослать своих агентов в Палату общин парламента. Но если до сих пор сообщалось о разоблачении шпионов из числа сотрудников аппарата, работавших на членов парламента от правящей партии, то теперь стало известно, что китайские спецслужбы намеревались внедрить своих агентов уже в качестве членов парламента от консервативной партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sang Tan / AP Фото: Sang Tan / AP

Британская служба контрразведки MI5 предотвратила возможное появление агентов китайских спецслужб в рядах британских парламентариев. Об этом сегодня в своем эксклюзивном материале сообщила The Times. По данным газеты, в 2021 и 2022 годах сотрудники контрразведки уведомили руководство правящей партии, что два человека в основном списке кандидатов в члены парламента (из него обычно выбирают кандидатов как на очередные, так и на внеочередные или досрочные выборы в Палату общин) могут быть китайскими шпионами. Источники газеты не сообщили имена этих людей.

По информации The Times, представители контрразведки обратились непосредственно к руководству партии, которое сочло предупреждение обоснованным и немедленно исключило этих людей из списка кандидатов.

«О том, что эти люди представляют совершенно определенный риск, было заявлено очень четко. Их исключили из списка без объяснения причин»,— цитирует газета свой источник.

В свою очередь, представитель правящей партии заявил, что партия «принимает необходимые действия, когда получает достоверную информацию, касающуюся вопросов» национальной безопасности.

Имена исключенных кандидатов не называются. Сообщается, однако, что они оба имели тесные контакты с Рабочим отделом Народного фронта ЦК Коммунистической партии Китая, на который возложено, в частности, сбор информации и разведданных и внедрение в работу политических организаций за рубежом и склонение отдельных лиц, имеющих влияние в своих странах, на сотрудничество с китайскими властями.

Новая информация о попытках Китая внедрить своих агентов в высшие эшелоны власти Британии рассматривается как развитие уже начавшегося в этом месяце скандала, связанного с деятельностью китайской разведки в стране. Как уже сообщал «Ъ», 10 сентября стало известно об аресте по обвинению в шпионаже в пользу Китая двух сотрудников парламента страны. Оба они числились помощниками или референтами британских парламентариев от консервативной партии, в частности, работали с государственным министром по делам национальной безопасности Томом Тугендхатом и председателем парламентского комитета по международным делам Палаты общин Алишией Кирнс. Сообщалось, что оба обладали доступом к секретной или особо важной информации.

По данным The Sunday Times, которая первой сообщила об арестах, один из подозреваемых, 28-летний Крис Кэш, несмотря на свой относительно юный возраст, успел поучиться в Китае, а в Британии руководил влиятельной исследовательской группой по Китаю, соучредителем которой был сам госминистр по нацбезопасности. Господин Кэш отрицает вину.

Первая волна скандала уже привела к призывам со стороны некоторых парламентариев официально объявить Китай «представляющим угрозу национальной безопасности» страны.

В частности, экс-премьер-министр Лиз Трасс назвала Китай «главной угрозой Британии и всему миру». Однако пока Китай не включен в список угроз. Объясняется это явным расколом по вопросу об отношениях с Китаем в правительстве страны. Как сообщает та же The Times, попытки министра внутренних дел Суэллы Брэйверман добиться официального признания Китая угрозой нацбезопасности, наталкиваются на яростное сопротивление представителей Министерства финансов и некоторых других правительственных организаций, считающих, что такой шаг стал бы огромным ударом по торговым и финансовым интересам Британии.

Виктор Бук