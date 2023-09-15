МИДу Китая не известно об «исчезновении» министра обороны Ли Шанфу

Представитель МИД КНР Мао Нин не стала комментировать утверждения западных СМИ об исчезновении министра обороны Ли Шанфу. Ситуация с господином Шанфу ей неизвестна.

На брифинге Мао Нин попросили прокомментировать отсутствие Ли Шанфу на встрече с представителями Вьетнама. Также спросили находится ли господин Шанфу под следствием. «Мне не известна ситуация, которую вы упоминаете»,— ответила на вопросы журналистов дипломат.

Сегодня британская газета Financial Times сообщила, что по их данным, правительство США считает, что господин Шанфу отстранен от службы и сейчас находится под следствием.

Издание отмечает, что этот шаг закономерен после отправки в отставку двух высших генералов ракетных сил, а также июльского исчезновения министра иностранных дел Китая Цинь Гана.

Агентство Reuters со ссылкой на вьетнамских чиновников писало, что Ли Шанфу на прошлой неделе отменил встречу из-за проблем со здоровьем. Тогда МИД Китая объяснил отсутствие министра на официальных мероприятиях состоянием здоровья.

Александра Горошилова