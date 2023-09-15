Скандал в Тюрингии

В ФРГ разгорается крупный политический скандал, связанный с нарушением договоренности ведущих политических партий страны ни при каких условиях не солидаризироваться с ультраправой «Альтернативой для Германии» и не голосовать вместе с ней. Однако обстоятельства нынешнего скандала делают его похожим не на драму, а на фарс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены «АдГ» на съезде в Магдебурге

Фото: Annegret Hilse / Reuters Члены «АдГ» на съезде в Магдебурге

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) обвинило две крупные политические партии — консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) и либеральную Свободную демократическую партию Германии (СвДП) — в готовности голосовать совместно с правопопулистской «Альтернативой для Германии» (АдГ).

Основные политические партии страны ранее договаривались не сотрудничать с АдГ, которую критикуют за крайне правые взгляды и антимигрантские настроения.

Инициаторы такого соглашения исходили из того, что любой, даже малейший факт сотрудничества с АдГ прибавляет этой маргинальной партии веса и легитимности. И вот правило нарушено.

В четверг в тюрингском ландтаге прошло голосование, в котором ХДС, СвДП и АдГ проголосовали за резолюцию о снижении налога, выплачиваемого при покупке земельных участков. Предложение было внесено в ландтаг христианскими демократами.

Министр внутренних дел Германии, член СДПГ Нэнси Фезер заявила, что голосование ХДС и СвДП вместе с АдГ «переходит границы», даже если между ними и не было формального соглашения о совместном голосовании. По ее мнению, «совместная резолюция с АдГ — опасный вклад в легитимацию правых экстремистов», которые продвигают «антигуманную и антидемократическую политику».

По мнению экспертов, требование не голосовать совместно с АдГ становится для либеральных и консервативных партий трудновыполнимым с учетом роста популярности «Альтернативы» на востоке Германии.

По некоторым опросам, в Тюрингии партию поддерживает 34% избирателей. Это не первый скандал такого рода, связанный с Тюрингией: в 2020 году преемнице Ангелы Меркель на посту лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр пришлось уйти в отставку и отказаться от выдвижения своей кандидатуры на выборах из-за того, что тюрингское отделение ХДС голосовало вместе с АдГ.

По мнению экспертов, история голосования в Тюрингии делает ситуацию с неофициальным бойкотом АдГ комичной. Законопроект, который поддержала «Альтернатива», был первоначально представлен христианскими демократами. Поэтому требовать от христианских демократов отказаться от голосования «за» было бы нелепо. Что же до свободных демократов, то на федеральном уровне они входят в коалиционное правительство Олафа Шольца, и критика коллег по коалиции со стороны СДПГ также выглядит более чем странно.

Яна Рождественская