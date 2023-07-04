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Коммерсантъ FM
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Тот прав, кто ультраправ

«Альтернатива для Германии» добилась значительных успехов на местном уровне

Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) продолжает набирать очки. Сначала она впервые опередила по популярности социал-демократов канцлера Олафа Шольца, а затем смогла — также впервые — продвинуть своих кандидатов на руководящие должности в территориальных единицах двух земель. И хотя речь может идти о временном успехе, обусловленном ухудшающейся ситуацией в экономике, политологи призывают относиться к «Альтернативе» серьезно.

Предвыборная агитация Роберта Зессельмана

Предвыборная агитация Роберта Зессельмана

Фото: Max Schwarz, Reuters

Предвыборная агитация Роберта Зессельмана

Фото: Max Schwarz, Reuters

За минувшие несколько дней у «Альтернативы для Германии» появилось сразу несколько поводов для празднования. На прошлой неделе ее представитель Роберт Зессельман был избран ландратом (главой округа) Зоннеберга в Тюрингии. А затем член партии Ханнес Лот стал бургомистром города Рагун-Йесниц в Саксонии-Анхальт. И пусть речь идет лишь о руководящих постах местного значения, ранее людям из АдГ не удавалось подниматься так высоко.

Ранее в середине июня немецкий политический ландшафт сотрясла еще одна новость про АдГ: сразу несколько опросов общественного мнения впервые поставили ее на второе место по популярности среди всех партий (с количеством сторонников от 17% до 20%). На первом месте оказался находящийся сейчас в оппозиции Христианско-демократический союз (ХДС), а на третьем — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца.

Неудивительно, что успехи АдГ — одна из самых обсуждаемых уже несколько недель тем в Германии. Образованная лишь десять лет назад партия, к которой долгое время мало кто относился серьезно, шаг за шагом набирает популярность. Если бы выборы в Бундестаг прошли в ближайшие дни, то, согласно опросам, за АдГ проголосовали бы около 20% избирателей, что в два раза больше результата этой партии на выборах 2021 года. На выборах в земельные парламенты партия уже выходила на второе место (после ХДС), но только в Восточной Германии (бывшей ГДР). В Бундестаге у нее сейчас только пятая по размеру фракция.

Войти в правящую коалицию АдГ, впрочем, и при нынешних внушительных результатах вряд ли бы удалось. Устоявшиеся партии — ХДС, СДПГ, «Зеленые» и «Левые» — еще десять лет назад договорились не сотрудничать и не вступать в коалиции с «Альтернативой», которую они обвиняют в продвижении праворадикальной и даже экстремистской повестки. Так, премьер-министр федеральной земли Саксония, член ХДС Михаэль Кречмер назвал последние успехи АдГ признаком того, что в стране «что-то пошло под откос». А глава МВД Тюрингии, социал-демократ Георг Майер охарактеризовал продвижение представителей АдГ как «тревожный сигнал для всех демократических сил».

Позиции АдГ и правда заметно отличаются от политического мейнстрима: ее представители настаивают на резком ужесточении политики в сфере миграции, отказе от строгого следования «зеленому» курсу, пересмотре отношений с Евросоюзом (вплоть до выхода из него), более сбалансированной политике в отношении России (включая отмену введенных против РФ экономических санкций). Некоторые представители АдГ при этом выступают с откровенно исламофобских, антисемитских и даже неонацистских позиций, в результате чего партия уже привлекла внимание Федерального ведомства по защите конституции.

Немецкие эксперты рост популярности «Альтернативы» объясняют прежде всего непростой ситуацией в области экономики, связанной в том числе с отказом от закупок российских энергоносителей. Глава Федерального агентства политического образования (подчинено МВД, занимается распространением информации о выборах, демократических структурах и так далее) Томас Крюгер тем не менее в интервью порталу RND заявил: АдГ уже не стоит рассматривать лишь как «партию протеста», за которую голосуют те, кто просто против всех остальных. «Избиратели хотят видеть эту партию. В этом и заключается серьезность ситуации»,— отметил он. По мнению Томаса Крюгера, в некоторых слоях общества сформировались «взгляды, несовместимые с демократическими принципами» и ведущие к «коллективной радикализации». Михаэль Кречмер же предупредил, что Германии грозит «поляризация политического ландшафта» по образу США.

Властям РФ рост популярности АдГ в нынешней ситуации скорее на руку. Эта партия и до февраля 2022 года старалась выстаивать тесные отношения с Москвой, но в отличие от всех других немецких политических сил видные члены АдГ продолжили ездить в Россию и после ввода российских войск на Украину. Так, в начале июня в Москве побывал депутат Европарламента от АдГ Гуннар Бек. «Он занимает взвешенную позицию и не раз выступал против антироссийской политики европейских властей, слепо следующих в фарватере США, и за налаживание взаимного диалога, в том числе для предотвращения эскалации украинского конфликта»,— написал в своем Telegram-канале после встречи с немцем председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее АдГ заявила о необходимости пересмотра политики поддержки Украины, если выяснится, что ее власти причастны к подрывам «Северных потоков».

Елена Черненко

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