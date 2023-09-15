Сибирская язва подтвердилась у воронежского подростка, госпитализированного из Богучарского района

Сибирская язва лабораторно подтверждена у 15-летнего подростка из Богучарского района Воронежской области. Таким образом, количество зараженных из очага инфекции в этом районе официально выросло до девяти. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в облздраве. Восемь взрослых проходят лечение в БСМП №8 в Воронеже, подросток — в ОДКБ №2. Все они являются родственниками.

Подросток был госпитализирован 12 сентября. Он заявлял, что «ремонтировал вместе с дядей сарай», но не участвовал в забое скота в нем.

О выявлении очага сибирской язвы в Богучарском районе стало известно 7 сентября. Правительство региона постановило признать им молочную ферму в селе Лебединка и территорию в 650 м от нее, а также ввести карантин в Богучарском и соседнем Кантемировском районах до 20 декабря.

После этого были задержаны двое богучарских фермеров. Один из них как фигурант уголовного дела о нарушении ветеринарных правил, которое повлекло распространении эпизоотии (ч. 1. ст. 249 УК РФ, до двух лет колонии), был отправлен под домашний арест на два месяца.

Впервые за последние годы сибирскую язву выявили в регионе в конце августа. Первый очаг был обнаружен в селе Красные Холмы Панинского района, затем еще один — в холодильниках мясного ряда рынка «1000 мелочей» в центре Воронежа. В Панинском районе был введен режим ЧС, госпитализирован один человек — он продолжает лечиться в БСМП №8, сообщили в облздраве. О зараженных в облцентре не сообщалось, однако там был введен карантин до 23 октября, который в итоге отменили к 1 сентября.

Как воронежские власти ужесточили меры по борьбе с сибирской язвой — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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