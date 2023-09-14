Арестован владелец фермы под Воронежем, на которой обнаружили сибирскую язву

Богучарский райсуд Воронежской области отправил под домашний арест владельца фермы в селе Лебединка, на которой был выявлен новый очаг сибирской язвы. Мера пресечения будет действовать два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Мужчина проходит фигурантом по делу о нарушении ветеринарных правил, которое повлекло распространении эпизоотии (ч. 1. ст. 249 УК РФ, до двух лет колонии).

Зампред воронежского правительства Виктор Логвинов рассказал «Ъ-Черноземье», что всего было задержано два фермера из Богучарского района. Всего в регионе возбуждено три уголовных дела нарушении ветеринарных правил, которое повлекло распространении эпизоотии. Власти надеются, что в рамках их расследования будет установлен регион, откуда были ввезены больные животные.

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в облздраве, по данным на 14 сентября, сибирская язва лабораторно подтверждена у восьми жителей Богучарского района. По словам господина Логвинова, все они являются родственниками. Инфицированные лечатся в инфекционном центре БСМП №8 в Воронеже. Еще один житель района — 15-летний подросток — госпитализирован в ОДКБ №2 с подозрением на наличие заболевания. Результаты его анализов пока не готовы.

В конце августа в регионе было выявлено два очага заболевания. Первый — в селе Красные Холмы Панинского района, второй — в холодильниках мясного ряда рынка «1000 мелочей» в центре Воронежа. В Панинском районе был госпитализирован один человек, введен режим ЧС. О зараженных в облцентре не сообщалось, однако там был введен карантин до 23 октября, который в итоге отменили к 1 сентября.

7 сентября стало известно о выявлении нового очага инфекции. В правительстве региона постановили признать им молочную ферму в селе Лебединка Богучарского района и территорию в 650 м от нее, а также — ввести карантин в Богучарском и соседнем Кантемировском районах до 20 декабря.

Как воронежские власти ужесточили меры по борьбе с сибирской язвой — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте