В визовом центре Финляндии в Петербурге прекратили принимать заявления на визы и ВНЖ

Министерство иностранных дел Финляндии заявило о прекращении приема заявлений на выдачу видов на жительство в визовом центре в Санкт-Петербурге.
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С 1 августа ни один визовый центр в России, в том числе в Петербурге, не будет принимать заявления на выдачу виз и видов на жительство в Финляндии. Это решение со стороны финского МИД аргументировано дефицитом кадров после объявления о прекращении работы Генерального консульства Финляндии в Северной столице с 1 октября текущего года.
Работа с обращениями и гражданами завершится в консульстве в Петербурге уже 1 сентября. После этого все юридические, нотариальные и вопросы по въезду на территорию страны будут решаться через посольство Финляндии в Москве, говорится в официальном заявлении финского МИД.