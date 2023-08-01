В визовом центре Финляндии в Петербурге прекратили принимать заявления на визы и ВНЖ

Министерство иностранных дел Финляндии заявило о прекращении приема заявлений на выдачу видов на жительство в визовом центре в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С 1 августа ни один визовый центр в России, в том числе в Петербурге, не будет принимать заявления на выдачу виз и видов на жительство в Финляндии. Это решение со стороны финского МИД аргументировано дефицитом кадров после объявления о прекращении работы Генерального консульства Финляндии в Северной столице с 1 октября текущего года.

Работа с обращениями и гражданами завершится в консульстве в Петербурге уже 1 сентября. После этого все юридические, нотариальные и вопросы по въезду на территорию страны будут решаться через посольство Финляндии в Москве, говорится в официальном заявлении финского МИД.

Полина Кузнецова

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