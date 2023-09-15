Путин: танго — это хорошо, но для Украины важно гопак не забыть

Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что переговоры Москвы и Киева пока невозможны, поскольку для «танго нужны двое». Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия от переговоров не отказывалась. По словам главы государства, главное, чтобы «Украина не забыла гопак» и «перестала под чужую дудку плясать».

По окончании российско-белорусских переговоров журналисты попросили президентов прокомментировать слова госсекретаря США. После визита в Киев Энтони Блинкен заявил, что Украина подключится к переговорам с Россией, если Москва проявит инициативу. Однако, по его мнению, переговоры пока невозможны, потому что для «танго нужны двое». «Как Вы оцениваете перспективы переговорного процесса? Россия и Украина все-таки станцуют свое танго?» — поинтересовались представители СМИ.

«Что касается американцев, то они сами не умеют танцевать это танго, они все решают с позиции силы: или с помощью экономических санкций, либо угрозой применения военной силы. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят. Скорее всего, просто не хотят»,— сказал Владимир Путин и подчеркнул, что Россия от переговоров не отказывалась. «Если другая сторона хочет — пусть делает это, скажет об этом прямо. Вот я-то говорю, а с той стороны мы чего-то не слышим»,— добавил он.

Президент России отметил, что «танго — это, конечно, хорошо». Однако для Украины, по его мнению, «важно гопак не забыть». «А то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется барыню, ну или в лучшем случае казачка»,— сказал он.

Официально переговоры между Россией и Украиной были прекращены в мае 2022 года. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. Комментируя слова господина Блинкена в ходе ВЭФ, Владимир Путин предложил США убедить Украину отменить декрет Владимира Зеленского о невозможности переговоров с действующим президентом России.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева