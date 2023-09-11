Блинкен: если Путин проявит интерес к переговорам, украинцы к ним подключатся

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина подключится к переговорам с Россией, если Москва проявит инициативу. По его мнению, конфликт должен завершиться на условиях, которые бы «отражали украинский суверенитет и территориальную целостность».

Как считает господин Блинкен, вопрос, «где будут проведены границы» зависит от украинцев. По его мнению, переговоры пока невозможны, потому что для «танго нужны двое». «На данный момент мы не видим нет признаков, что Владимир Путин заинтересован в какой-то значимой дипломатии. Если он проявит интерес, я думаю, украинцы будут первые, кто подключится, а мы будем сразу за ними. Все хотят завершения этой войны»,— сказал госсекретарь США телеканалу ABC News.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошлой неделе говорил, что переговоры, по его мнению, не начнутся в ближайшее время. Он выступил в поддержку ранее принятого законодательного запрета на переговоры с РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Вместе с тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее говорил, что не видит перспектив для переговоров. По его мнению, все призывы Запада на этот счет являются тактической уловкой, чтобы дать Украине возможность перегруппироваться.

Как обсуждалась Украина на саммите G20 — в материале «Ъ» «На самом Дели».

Леонид Уварчев