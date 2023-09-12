Путин предложил США отменить украинский указ, запрещающий с ним переговоры

Президент Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что если США заинтересованы в переговорах России и Украины, то они должны сначала убедить Киев отменить декрет Владимира Зеленского. Украинский президент ранее запретил вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Также господин Путин заявил, что Россия не может прекратить боевые действия, пока Украина ведет свое контрнаступление. Он предложил самой Украине публично заявить о готовности к переговорам.

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