Лавров: формула Зеленского — попытка затащить третьи страны в русофобскую затею

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны жульничеством пытаются втянуть третьи государства в сторону поддержки формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. План господина Зеленского по завершению военного конфликта министр назвал русофобской затеей.

«В последнее время Запада стал пытаться затащить на поддержку этой формулы страны глобального большинства. Расчет прямо совсем на наивных людей, не искушенных даже не только в дипломатии, а просто в нормальном общении между взрослыми. То, что это жульничество прямое, объяснять не надо. Затащить в абсолютно нереалистичную, русофобскую, ультимативную затею»,— сказал Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию военного конфликта (цитата по ТАСС).

Глава российского МИДа отметил, что поддерживающие Украина западные страны на протяжении нескольких месяцев называют план Владимира Зеленского единственной основой для переговоров. «Я даже не удивляюсь, потому что это ровно те методы нечистоплотные, которыми Запад пользуется не только в отношении Украины, на многих других направлениях глобальной политики»,— заключил Сергей Лавров.

Президент Украины представил формулу мира осенью 2022 года. План Владимира Зеленского включает пункты о выводе российских войск с территории Украины и возвращении к международно признанным границам 1991 года. В августе мирный план обсуждался на саммите в Саудовской Аравии. Офис президента Украины сообщал, что формулу мира поддержали 63 страны.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева