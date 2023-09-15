FT: министр обороны Китая Ли Шанфу отстранен и под следствием

Правительство США считает, что министр обороны Китая Ли Шанфу не был две недели на публике, потому что отстранен и находится под следствием. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на троих американских чиновников и двух людей, проинформированных американской разведкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ли Шанфу во время Московской конференции по международной безопасности в августе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ли Шанфу во время Московской конференции по международной безопасности в августе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Издание обращает внимание, что этот шаг был закономерным и был принят через два месяца после отправки в отставку двух высших генералов ракетных сил Народно-освободительной армии, курирующих арсенал ракет большой дальности и ядерное оружие, а также июльского исчезновения министра иностранных дел Китая Цинь Гана.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на вьетнамских чиновников сообщило, что Ли Шанфу на прошлой неделе внезапно отменил встречу из-за «состояния здоровья». МИД Китая объяснил его отсутствие на официальных мероприятиях состоянием здоровья.

В 2018 году США ввели против Ли Шанфу санкции в связи с закупками Китаем российского оружия, когда он возглавлял главное управление НОАК по закупкам и разработке вооружений.

На прошлой неделе на эту ситуацию обратил внимание в X (ранее Twitter) Рам Эмануэль, посол США в Японии. «Сначала пропадает министр иностранных дел Цинь Ган, затем пропадают командиры ракетных войск, а теперь уже две недели министра обороны Ли Шанфу не видно на публике»,— написал посол.

Деннис Уайлдер, бывший эксперт ЦРУ по НОАК, указывает, что в случае, если министра обороны проверяют по делу о коррупции, окажется, что проблема, с которой председатель Си Цзинпинь боролся долгие годы, на самом деле — обычное явление в системе КНР. По словам эксперта, отдел оборудования, ранее называвшийся отделом общего вооружения, имеет долгую историю «чудовищной коррупции».

Последняя крупная перестановка в руководстве Китая произошла в июле. Тогда министра иностранных дел Цинь Гана заменили на бывшего главу ведомства Ван И. Что стало с Цинь Ганом — неизвестно.

Анастасия Ларина