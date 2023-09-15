Госдеп: ряд стран ЕС не могут быстро отказаться от энергоносителей из РФ

Власти США признают, что некоторые страны Евросоюза (ЕС), импортирующие значительные объемы энергоносителей из России, не могут быстро отказаться от них, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. Он уверяет, что страны ЕС постепенно предпринимают шаги, чтобы полностью отказаться от российских газа, нефти и ископаемого топлива.

По словам господина Миллера, Вашингтон осознает, что ряд европейских стран импортировали большие объемы ископаемого топлива из России до начала ею военной операции на Украине. «И они не могли сразу же прекратить это, не заставив своих граждан страдать холодной зимой совсем без электроснабжения»,— пояснил пресс-секретарь на брифинге (цитата по ТАСС).

Мэттью Миллер заверяет, что США «не стремились вывести с рынка российскую нефть из-за влияния, которое это действие может оказать на стоимость энергоносителей во всем мире», а также на американских потребителей. Он уточнил, что Вашингтон ставит своей целью сокращение прибыли Москвы.

В декабре 2022 года ЕС и страны G7 ввели ограничение цен на нефть из России — она не может продаваться выше $60 за баррель. С 5 февраля 2023-го также действует потолок $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). В июне, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов упали почти вдвое год к году. The Washington Post писала, что США сопротивляются просьбам Украины снизить потолок цен на российскую нефть до $30.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «МЭА фиксирует недолив».

Лаура Кеффер