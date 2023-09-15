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Коммерсантъ FM
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Культурная экзекуция

Эксперты и дипломаты разглядели в русофобии общемировую угрозу

Методы идеологической борьбы, применяемые сейчас против России, могут в дальнейшем использоваться Западом и против стран Глобального Юга, Африки и Азии. С таким прогнозом выступил в четверг член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Асафов в рамках презентации своего же доклада «Современная русофобия: "культура отмены" как тоталитарный культ». Участники обсуждения, в числе которых были и иностранные дипломаты, горячо осудили антироссийский дискурс и сошлись во мнении, что «культура отмены» грозит мировой цивилизации самыми мрачными последствиями.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Презентацию разоблачающего русофобию доклада политолог Александр Асафов начал с обращения к тревожной действительности: «В событиях последних дней мы видим реализацию идей о формировании устойчивого отношения к гражданам России как к людям иного сорта». По его оценке, санкции, заявленные как антигосударственная мера, бьют по обычным гражданам уже вне зависимости от «их личного отношения к каким-либо событиям». То есть попытки отделить «хороших» русских от «плохих» провалились, поскольку «корни борьбы с Россией» переплетены с идеей полного уничтожения ее суверенитета, разъяснил эксперт.

Нынешнее исследование, по его словам,— лишь первый подход к системному анализу «культуры отмены» в отношении целых государств. Аудиторией доклада, по замыслу господина Асафова, должны были стать в том числе западные мыслители, потому в тексте нередки ссылки на видных представителей западной же интеллектуальной элиты (в частности, французского философа Мишеля Фуко и британского писателя Джорджа Оруэлла). Вместе с тем политолог отметил важность собственных выводов для дружественных государств, так как «Россией эта история не начиналась и не заканчивается».

Как отмечается в докладе, «культура отмены», поначалу отработанная как инструмент «социальной обструкции неугодных», теперь применяется в политических целях, чтобы «стирать из мировой культуры и истории экономических и цивилизационных конкурентов». Конкретно же в отношении РФ применяется метод year zero — противник «отменяет существование России в историческом измерении до 24 февраля 2022 года», указал автор: «По сути, вся история с точки зрения западной политической пропаганды должна быть изменена, роль России искажена, переписана и по возможности удалена». Следы этой тоталитарной практики хорошо заметны в медиаполе, где с февраля 2022 года по август 2023-го исследователь обнаружил «586 инцидентов, связанных с отменой России». Но работа по подготовке к «отмене», уверен он, велась и до этого — через СМИ, где 90% материалов о России содержали «негативную окраску».

В итоге Александр Асафов констатировал, что «культура отмены» — предтеча «новой религии ненависти», в рамках которой царит дихотомия «плохое—хорошее», а против тех, кто «назначен плохими», в ход идут «любые методы». В дальнейшем же «репрессивные практики, которые сейчас применяются в отношении России», могут использоваться Западом и против стран Глобального Юга, предупреждает политолог.

Эффект от мрачного пророчества несколько развеяла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщив, что замыслы ревнителей однополярного мира уже раскрыты: «Сколько мы посетили стран и слышали: вы только держитесь, мы с вами, если не вы, то кто?» Более того, даже на Западе постепенно приходят к «осознанию неврастенического характера попыток отмены русской культуры», заверила госпожа Захарова: «Это не просто отмена культуры. Это антикультура, желание стереть весь цивилизационный опыт человечества, попытка принести антикультуру». В порожденном хаосе, предполагает представитель МИДа, его бенефициарам будет «легче лепить то, что они хотят видеть».

Слова коллеги охотно подтвердили и зарубежные дипломаты. Так, посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья указал, что тема русофобии актуальна и для будущих поколений (ведь воздействие идет преимущественно на умы молодежи), и напомнил, что Куба тоже «подвергается интенсивной войне со стороны транснациональных медиакорпораций». А посол Боливии Мария Луиса Рамос Урсагасте даже запросила копию доклада на испанском языке, отметив, что коренные народы ее страны хорошо понимают контекст, когда «заходит речь о фобии и уничтожении культур»: «Если будет однополярный мир, мира не будет, потому что нас не будет».

Не чуждой русофобии, по мнению участников обсуждения, оказалась и внутрироссийская повестка. «Очень многие факторы, о которых сказано в докладе,— это не креатив Стэнфорда и Колумбийского (университета.— “Ъ”),— рассуждал член ОП Армен Гаспарян.— Это то, что придумали и реализовали наши соотечественники: российские либералы, внесистемная оппозиция и так далее». Впрочем, противостоять деструктивным нарративам вне зависимости от источника вполне возможно, уверяла, в свою очередь, депутат Госдумы Мария Бутина («Единая Россия»), осужденная в 2019 году в США за нарушение правил регистрации «иностранных агентов». По ее словам, эффект «отмены» она почувствовала на себе, хотя в этом неожиданно обнаружились и плюсы: «Американцы сделали мне имя, так получилось». Теперь же депутат регулярно публикует информацию об условиях содержания и сегрегации в американских тюрьмах, чтобы «доносить до людей правду». Именно правда — единственный способ победить ложь, торжественно заключила госпожа Бутина.

Григорий Лейба

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