Наводнение объединило две Ливии

Число жертв наводнения в Ливии может достичь 20 тыс. человек. Такие цифры называет мэр Дерны — города, практически полностью разрушенного в результате стихии, которая обрушилась на ливийское побережье 10 сентября и спровоцировала прорыв двух плотин. Теперь власти Ливии пытаются найти виновных в том, что трагедия обернулась таким числом жертв. В то же время катастрофа стала редким примером проявления единства в стране, которая уже больше десяти лет остается расколотой на две части.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия разрушительного наводнения в городе Дерне на северо-востоке Ливии

Фото: Reuters Последствия разрушительного наводнения в городе Дерне на северо-востоке Ливии

Фото: Reuters

Число жертв наводнения на северо-востоке Ливии превысило 11 тыс. человек. Об этом в четверг вечером объявил Ливийский Красный полумесяц. И это явно не финальная цифра. Число пропавших без вести составляет примерно 20 тыс. человек. Накануне мэр города Дерна Абдельманам аль-Гайси в интервью телеканалу «Аль-Арабия» предположил: с учетом масштаба разрушений городских кварталов жертвами могли стать 18–20 тыс. человек. В других городах также есть погибшие, но их на порядок меньше — около 170 человек. Среди жертв не только ливийцы. По информации местных СМИ, только в медицинский центр Тобрука было доставлено не менее 145 тел египетских граждан. Есть сообщения и о десятках погибших суданских мигрантов. О пострадавших россиянах не сообщалось.

Спровоцировал трагедию циклон «Даниэль», который обрушился на ливийское побережье 10 сентября и принес туда штормовой ветер и ливни с грозами. Однако масштаб трагедии не был бы столь велик, если бы не разрушение двух плотин, расположенных в районе Дерны.

Сначала обрушилась дамба, расположенная в 12 км от города, затем потоки воды снесли вторую плотину, находящуюся на подступах к Дерне. Практически четверть города была смыта в море. Ситуация обостряется тем, что Дерна в 2014–2016 годах была под контролем террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), а затем группировок, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ), и только в 2018 году отбита Ливийской национальной армией (ЛНА). Но до сих пор в городе можно наткнуться на неразорвавшиеся снаряды и мины. Ливийский Красный полумесяц предупредил спасателей и население, что наводнение могло вызвать перемещение опасных элементов из прежних районов.

В четверг Палата представителей (парламент) Ливии, заседающая на востоке страны, утвердила программу экстренной помощи пострадавшим в размере 10 млрд ливийских динаров (чуть более $2 млрд). Депутаты надеются, что на восстановление разрушенных районов уйдет около шести месяцев. Не осталось в стороне и Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии, штаб-квартира которого находится на западе страны, в Триполи. Его глава Абдель Хамид Дбейба распорядился бесплатно заправлять самолеты, которые прибывают в восточные районы страны для оказания помощи пострадавшим. В экстренном порядке ПНЕ также выделило на восстановление Дерны и других затронутых наводнением районов сумму, равную примерно $412 млн.

Вооруженные группировки, базирующиеся в Триполи, отправили на восток гуманитарный конвой. И это редкий пример единодушия в стране, где уже больше двух лет царит двоевластие, периодически выливающееся в вооруженное противостояние между силами на востоке и западе, а иногда и внутри этих районов.

В том же единодушном порыве власти Ливии и на востоке, и на западе страны потребовали от генеральной прокуратуры провести расследование причин разрушения плотин, которые были построены в 1970-х годах и не ремонтировались уже много лет. Так, Абдель Хамид Дбейба сообщил: Министерство планирования обнаружило, что контракты на техническое обслуживание плотин так и не были исполнены, несмотря на выделенные на это десятки миллионов долларов. Глава ПНЕ также не преминул заметить, что пренебрежение ситуацией с плотинами было вызвано политическим хаосом, царящим в стране с 2011 года, когда был свергнут режим Муаммара Каддафи.

Свою оценку дала и Всемирная метеорологическая организация ООН. Ее генсек Юкка Петтери Таалас заявил в четверг журналистам, что большей части жертв можно было бы избежать, если бы органы управления чрезвычайными ситуациями Ливии работали на должном уровне и смогли бы предупредить и эвакуировать население. Ранее сообщалось, что Национальный метеорологический центр выпустил предупреждения за 72 часа до обрушения циклона, уведомив все правительственные ведомства по электронной почте и через средства массовой информации. Но как этим воспользовались власти, непонятно.

Так или иначе, пока главная задача — найти выживших, оказать помощь раненым и начать восстановление. Первыми спасателей в Ливию послали соседи — Египет, Алжир и Тунис. Международный комитет Красного Креста, Турция, Италия, ОАЭ, Великобритания и Германия направили гуманитарные грузы. Всемирная организация здравоохранения объявила о выделении $2 млн для поддержки ливийцев, а Лондон — о передаче $1,25 млн.

США намерены предоставить финансовые средства для помощи Ливии соответствующим структурам ООН. Президент РФ Владимир Путин также обещал оказать ливийцам необходимое содействие.

При этом мобилизация международной помощи Ливии проходит в беспрецедентной ситуации. За два дня до ливийской трагедии также на севере Африки, в Марокко, произошло землетрясение магнитудой 7,0. Согласно последним данным, число жертв там превысило 2,9 тыс., ранения получили свыше 5,6 тыс. И там также экстренно требуется гуманитарная и финансовая помощь.

Марианна Беленькая