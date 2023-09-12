Число жертв наводнения в Ливии возросло до трех тысяч человек

Шторм «Даниэль» вызвал разрушительные наводнения на северо-востоке Ливии. Министр здравоохранения Ливии Осман Абдель Джалиль заявил, что число погибших превысило 3 тыс. человек, 10 тыс. пропало без вести. Он прогнозирует, что число жертв урагана вырастет до 10 тыс.

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«Ситуация оказалась серьезней и хуже, чем мы ожидали. Необходимо международное вмешательство»,— сказал Осман Абдель Джалиль в интервью телеканалу Al Masar (цитата по Al Arabiya).

Министр здравоохранения ожидает, что число погибших превысит 10 тыс. человек, а число пропавших возрастет до 100 тыс. Ситуация в наиболее пострадавшем городе Дерна становится все более трагичной, и окончательной статистики по числу жертв нет. Господин Джалиль призвал «дружественные страны помочь спасти то, что осталось от Дерны в горных районах»,

Признанное ООН правительство Ливии не обнародовало данные о погибших. Главы двух конфликтующих правительств страны, Абдель Хамид аль-Дабайба и Усама Хаммад, провели в понедельник экстренное совещание по кризису. В стране объявлен трехдневный траур по жертвам наводнения.

Наводнения были вызваны сильнейшими ливнями, в результате которых обрушались дамбы над городом Дерна. В результате было уничтожено около четверти города, рассказал Хичем Абу Чкиуат, министр гражданской авиации и член комитета по чрезвычайным ситуациям в администрации, контролирующей восток, в интервью Reuters .

Активный циклон, названный европейскими метеорологами «Даниэль», ранее бушевал в Греции. Там погибли по меньшей мере 15 человек.

Дельгир Манджиева