Два премьера на один Триполи

Ливийская столица Триполи вновь стала полем боя для местных группировок, поддерживающих разные политические силы. В результате столкновений погибли 32 человека, более 150 пострадали. Корень проблем — проваленное международным сообществом политическое урегулирование в Ливии. Как ни старались международные посредники, в стране сохраняется двоевластие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двоевластие в Ливии вылилось в вооруженные столкновения на улицах Триполи, оставившие после себя жертвы и разрушения

Фото: Hazem Ahmed, Reuters Двоевластие в Ливии вылилось в вооруженные столкновения на улицах Триполи, оставившие после себя жертвы и разрушения

Фото: Hazem Ahmed, Reuters

32 человек погибли, еще 159 пострадали в результате столкновений, вспыхнувших в Триполи в пятницу вечером и продолжавшихся больше суток. Эти данные опубликовало Министерство здравоохранения Ливии в воскресенье. Причиной боев стал конфликт между группировками, поддерживающими двух премьер-министров Ливии — Абдель Хамида Дбейбу и Фатхи Башагу.

Напомним, что Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с господином Дбейбой приступило к работе весной 2021 года в результате длившихся более полугода переговоров под эгидой ООН, призванных положить конец семилетнему расколу страны между Востоком и Западом. Задачами ПНЕ были объединение страны и подготовка парламентских и президентских выборов, которые планировались в декабре 2021 года. Но ничего не вышло.

Палата представителей и Высший государственный совет (консультативный орган, который часто называют верхней палатой парламента) не смогли договориться о законе о выборах, не был подготовлен и список кандидатов. Отмена выборов поставила под вопрос легитимность ПНЕ и президентского совета.

В итоге в феврале Палата представителей Ливии большинством голосов проголосовала за назначение бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьер-министра. Однако Абдель Хамид Дбейба счел это решение незаконным и отказался уходить в отставку.

В мае Фатхи Башага предпринял попытку войти в Триполи, но ему это не удалось. В итоге он объявил, что его правительство начнет работать в городе Сирт. Тем не менее в Триполи остались лояльные ему силы. Все это время два премьера пытались делить власть, а заодно установить контроль за финансовыми потоками в стране и Национальной нефтяной корпорацией. Одновременно ООН не оставляла попыток найти компромисс по поводу выборов между Палатой представителей и Высшим госсоветом, но безуспешно.

В конце августа два премьера в очередной раз обменялись заочными посланиями друг к другу. Сначала господин Дбейба заявил, что у Ливии «нет другого пути, кроме выборов». Затем Фатхи Башага направил письмо сопернику, потребовав немедленно передать ему власть. При этом он назвал Абдель Хамида Дбейбу бывшим премьер-министром. Ответ не заставил себя ждать. «Бывший министр внутренних дел (ранее занимал должность Фатхи Башаги.— “Ъ”), избавьте себя от повторных сообщений и угроз разжечь войну. Если вы заинтересованы в жизнях ливийцев, идите на выборы и откажитесь от иллюзий военных переворотов, их время прошло»,— написал в Twitter господин Дбейба, обращаясь к политическому противнику.

Не прошло и суток, как этот обмен колкостями вылился в столкновения на улицах Триполи. И теперь каждая из сторон обвиняет другую в провоцировании беспорядков.

При этом сторонники Дбейбы заявляют, что боевые действия начались после провала переговоров о предотвращении кровопролития, а Фатхи Башага уверяет, что никто ни о чем не переговаривался.

Наиболее влиятельный из поддерживающих Башагу военачальников Усама Джувейли в интервью ливийским СМИ заявил, что бои были вызваны трениями между группировками и нет преступления в том, чтобы пытаться привести к власти главу правительства, избранного парламентом. Правда, результат вышел иной. По итогам боев лояльные Башаге силы были вынуждены оставить свои позиции в центре Триполи. Идущее к ним на помощь подкрепление из Мисраты развернулось обратно.

Несмотря на то что Фатхи Башаге за последние полгода уже второй раз не удается взять Триполи, эксперты считают, что конфликт между двумя премьерами еще не исчерпан. Тем более предыдущий ливийский опыт показывает, что власть в столице еще не означает контроля над всей страной. С другой стороны, два года назад именно провал планов командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара по захвату Триполи привел в итоге к переговорам между ним и удерживающими столицу сторонниками тогдашнего премьер-министра Файеза Сарраджа. Впрочем, в итоге от двоевластия Ливия все равно не ушла.

На место раскола между Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем пришло противостояние Дбейбы и Башаги.

Причем Фатхи Башага, бывший глава МВД в правительстве Сарраджа и активно выступавший против ЛНА, сейчас сблизился с окружением Хафтара.

«Не думаю, что Хафтар сейчас будет помогать Башаге, несмотря на активные контакты между ними. Вряд ли он готов повторить свой поход на Триполи, особенно при отсутствии одобрения такого шага со стороны одного из главных своих внешних союзников ОАЭ. Тем более Абу-Даби, несмотря на контакты с Хафтаром, поддерживает правительство Дбейбы. В этих условиях начало работы Хафтара с Дбейбой могло бы стать интересным вариантом развития событий»,— сказал “Ъ” эксперт РСМД Кирилл Семенов. Интересно и то, что активно поддерживающая в прошлый раз Файеза Сарраджа и Фатхи Башагу Турция сейчас оказалась подчеркнуто нейтральна. МИД Турции призвал к соблюдению спокойствия все стороны ливийского конфликта. Примерно в том же духе выступили и другие международные посредники.

В то же время Кирилл Семенов считает, что ни у кого из внешних игроков нет сейчас ресурсов изменить ситуацию в Ливии. «ООН и США пытались в последнее время навязать ливийцам свое видение решения проблем без учета местных реалий. Но в итоге ничего не решается. Страна увязла в междоусобицах, и даже проведение выборов мало что исправит. Очевидно, что нужно искать кардинально новый подход к решению ливийского кризиса, добиваюсь внутреннего консенсуса»,— добавил он.

Марианна Беленькая