Язве так можно

Врачи вместе с сотрудниками ФСБ распутывают цепочку, которая привела к появлению зараженной сибирской язвой продукции на рынке в Воронеже. Мясо непривитого теленка, забитого на частном подворье, спустя несколько перепродаж с участием нелегальных мигрантов попало на прилавок без документов. Зараженную телятину нашли и уничтожили. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовных дел против поставщиков. В центре города введен карантин, не предполагающий существенных ограничений. Эксперты считают, что к распространению инфекции привело пренебрежение требованиями безопасности сразу на нескольких уровнях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цветков, Коммерсантъ Фото: Андрей Цветков, Коммерсантъ

В Воронежской области вчера получил развитие инцидент с обнаружением зараженного сибирской язвой мяса теленка на крытом рынке «1000 мелочей», расположенном на улице 20-летия Октября в центре Воронежа. В связи с этим губернатор Александр Гусев своим указом ввел на большей части города карантин, предполагающий ограничения для торговли и сельскохозяйственной деятельности.

Телятину с возбудителями сибирской язвы нашли, по данным источников „Ъ“ в региональной власти, в трех холодильных камерах на рынке. Все мясо, которое находилось в них и могло соприкасаться с инфицированным, «было оперативно изъято и уничтожено». При этом свинину, которая находилась на рынке в соседних холодильниках, специалисты разрешили вывезти.

По данным „Ъ“, сотрудники регионального управления ФСБ смогли восстановить путь продукции из района до прилавка в Воронеже. 11-месячный теленок был забит в личном подсобном хозяйстве в Панинском районе 18 августа. «На мясо не было никаких документов. Часть лиц, которые участвовали в поставках, находятся в РФ с нарушением миграционного законодательства. В суд будут переданы документы об их выдворении из страны»,— отметил один из собеседников „Ъ“. Он полагает, что по итогам расследования инцидента «высока вероятность возбуждения уголовных дел».

В прокуратуре и региональном управлении СКР пока официально не комментируют ситуацию.

Рынком управляет ООО «УК “Торс”». Оно, по данным Kartoteka.ru, было зарегистрировано в Воронеже в 2015 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. для работы как агентство недвижимости. Директор и учредитель — Раиса Прыткова.

Введенный губернатором карантин предполагает, что «место возникновения очага» (под это определение попадают только холодильники на рынке) запрещено к посещению посторонними лицами, туда нельзя ввозить и вывозить «животных и продукты убоя». В неблагополучной зоне в 2 км от очага (центр Воронежа) временно запрещено «перемещение и убой восприимчивых животных», а также проведение ярмарок и выставок с их участием. В угрожаемую зону радиусом 5 км (в том числе участки частного сектора на левом и правом берегах) нельзя ввозить и вывозить не вакцинированных против сибирской язвы овец, коз, крупный рогатый скот, оленей, верблюдов, лошадей, ослов, свиней и пушных зверей, проводить мероприятия со скоплением животных.

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов предполагает, что к инциденту привели «нарушения требований ветеринарной безопасности сразу на нескольких уровнях. «Животное, как сообщается, не было вакцинировано, не состояло на профилактическом учете, а собственник, который произвел убой, вскоре обратился к врачу. Поэтому можно предположить, что он забивал теленка, предполагая наличие заболевания. Проконтролировать личные подсобные хозяйства с ограниченными возможностями ветеринаров непросто. Транспортировки небольших объемов мяса по региону отслеживать тоже сложно. Но ключевая проблема именно в том, что на рынке не вызвало никаких вопросов отсутствие сопроводительных документов на мясо. Это странно, поскольку торговля ведется в центре крупного города, а не на какой-то неконтролируемой территории»,— отметил эксперт.

Господин Колбасов добавил, что воронежцам, у которых есть подозрения в покупке именно зараженного мяса, стоит «своевременно обращаться в медицинские учреждения». «Особых сложностей с лечением сибирской язвы сегодня нет, но при условии своевременного выявления. Найти конечных покупателей непросто, но информация о болезни публична, поэтому теперь в их интересах самим проявить осторожность»,— заключил эксперт.

Сергей Калашников