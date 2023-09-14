Олега Митволя осудили в рамках сделки

В Красноярске завершился суд над Олегом Митволем, бывшим заместителем главы Росприроднадзора и экс-префектом Северного административного округа Москвы. Господин Митволь обвинялся в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена, которым занималась его компания АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». В суде бывший чиновник полностью признал вину и заявил, что «перевыполнил» условия досудебной сделки, которую он заключил во время следствия, дав показания по восьми другим уголовным делам. Олегу Митволю назначили четыре с половиной года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Обвиняемый заявил, что обжалует приговор. При этом ходатайство об условно-досрочном освобождении с учетом времени, проведенного господином Митволем под арестом, он сможет подать уже в скором времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Митволь (в центре) не согласен с назначенным ему наказанием и будет его обжаловать

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Олег Митволь (в центре) не согласен с назначенным ему наказанием и будет его обжаловать

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Железнодорожный райсуд Красноярска всего за один день рассмотрел в особом порядке резонансное уголовное дело в отношении Олега Митволя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ; максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

Олег Митволь, который последнее время находится под домашним арестом, пришел в суд в сопровождении двух адвокатов. Комментировать предстоящий процесс он не стал, и вообще экс-чиновник, ныне предприниматель, избегал общения с журналистами.

Обвиняемый просил провести слушания в закрытом режиме, мотивировав это опасениями за своих родных и близких. По словам Олега Митволя, пока шло следствие, на его супругу было совершено два покушения.

В первый раз ее толкнули под колеса проезжающего автомобиля, в результате чего женщина сломала шейку бедра и длительное время передвигалась на инвалидной коляске. Во второй раз автомобиль, в котором она ехала с восьмилетней дочерью, столкнул с трассы грузовик. Также, по словам Олега Митволя, его старшая дочь Алиса находится за границей под защитой Интерпола. Прошение обвиняемого о проведении закрытого разбирательства суд отклонил, после чего представитель прокуратуры Екатерина Трофина огласила суть обвинения.

В основу уголовного дела лег госконтракт стоимостью 954 млн руб., который в сентябре 2019 года краевое транспортное управление заключило с компанией Олега Митволя АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». Речь в нем шла о выполнении работ по корректировке проектно-сметной документации строительства первой линии красноярской подземки. Метро в Красноярске строилось с 1995 года, в 2009-м проект был заморожен, а через девять лет по предложению Александра Усса, возглавлявшего в то время регион, работы по нему решено было возобновить — на актуализацию проекта из федерального бюджета был выделен 1 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология».

Согласно материалам дела, расследованием которого занималось региональное УФСБ, заказчику были представлены старая проектная документация от 1989 года, утратившая свою актуальность, и фиктивные результаты инженерных изысканий.

В частности, установило следствие, фирма-подрядчик пробурила в четырех районах города не более 60 скважин, тогда как программа инженерных изысканий предполагала бурение 220 скважин. Тем не менее работы были оплачены полностью.

Выслушав речь прокурора, Олег Митволь заявил, что признает вину в полном объеме.

Судебный процесс проходил по упрощенной процедуре — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Сторона обвинения подтвердила выполнение господином Митволем всех условий соглашения о сотрудничестве. Отметим, что Олег Митволь, рассчитывая на снисхождение суда при назначении наказания, заключил сделку с прокуратурой еще 12 июня 2022 года, на четвертый день после задержания. Помимо признания вины, он, в частности, дал показания на бывших председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, министра транспорта региона Константина Димитрова и директора транспортного управления Константина Мандрова, которым в итоге предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновники обеспечили подписание актов выполненных работ, на основании которых подрядчику были перечислены деньги.

Сам господин Митволь в суде заявил, что «не только выполнил, но и перевыполнил» условия соглашения. Подсудимый рассказал, что оказывал органам ФСБ содействие в расследовании еще восьми уголовных дел, не уточнив каких.

Всего, по его словам, его допрашивали 14 раз.

Олег Митволь также сообщил, что правоохранители якобы обещали обеспечить его безопасность и взять под государственную защиту, но не сделали этого. «В результате получилось так, что за время нахождения под стражей (с 10 июня 2022 года до 5 июля 2023 года) я четырежды становился потерпевшим по уголовным делам. Все деньги, которые не были арестованы, у меня украли. Есть дело о попытке хищения моего имущества, которая, слава богу, не удалась»,— пожаловался он на череду неприятностей.

В прениях сторон заместитель прокурора края Дмитрий Седых попросил назначить Олегу Митволю четыре года и девять месяцев лишения свободы и штраф в размере 400 тыс. руб., пояснив, что условное наказание «не будет соответствовать принципам восстановления социальной справедливости и целям исправления». Сам подсудимый просил о справедливом решении. В итоге председательствующий на процессе судья Иван Иванов назначил обвиняемому четыре с половиной года колонии общего режима. В прокуратуре края добавили, что с осужденного также взыскана сумма причиненного ущерба. После оглашения приговора Олега Митволя взяли под стражу и вернули в СИЗО, откуда его отпустили 5 июля под домашний арест. Обвиняемый заявил, что обжалует решение суда. Отметим, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, которое пересчитывается по формуле «день в изоляторе — полтора дня в колонии», экс-чиновник уже в скором времени сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении через несколько месяцев.

Константин Воронов, Новосибирск