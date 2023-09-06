Хищениям предъявили счет

Полиция задержала в Ярославле 67-летнюю Елену Магомедселимову, которая, как считает следствие, в марте 2023 года опустошила зарубежный банковский счет находившего в СИЗО Красноярска Олега Митволя — бывшего замглавы Росприроднадзора и учредителя Красноярского треста инженерно-строительных изысканий. Подозреваемая, говорится в деле, предъявила в офисе банка в Дубае (ОАЭ) фальшивую доверенность и сняла наличными крупную сумму в дирхамах, эквивалентную 136,1 млн руб. Женщину под конвоем доставили в Красноярск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Митволь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Олег Митволь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Красноярск доставили задержанную в Ярославле Елену Магомедселимову, которую следствие подозревает в хищении 136,1 млн руб. со счета Олега Митволя, открытого в одном из банков ОАЭ.

По данным источников «Ъ», это уголовное дело было возбуждено 24 августа следственным управлением УМВД «Красноярское» по заявлению Олега Митволя.

В нем мужчина сообщил, что в начале марта 2023 года с его расчетного счета в банке ОАЭ была похищена крупная сумма — 136 млн 131 тыс. 348 руб. С 10 июня 2022 года до 5 июля 2023 года заявитель находился в СИЗО Красноярска по обвинению в хищении почти 1 млрд руб. при проектировании красноярского метрополитена, после чего его перевели под домашний арест. Дело возбудили по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.) «в отношении неустановленного лица».

Как рассказали «Ъ» источники, следствие вышло на жительницу Ярославской области Елену Магомедселимову, которая, по некоторым данным, ранее работала у Олега Митволя бухгалтером. «Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что в марте этого года злоумышленница, находясь в банке на территории ОАЭ, предъявила поддельную доверенность, якобы дающую ей право на совершение ряда действий в отношении расчетных счетов мужчины, и похитила принадлежащие ему денежные средства»,— рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, не называя фамилий.

По информации источников, 24 декабря 2022 года Елена Магомедселимова якобы оформила от имени Олега Митволя поддельную доверенность, которую ей заверили в одной из нотариальных контор Смоленска. Указанные бумаги, говорится в материалах следствия, пенсионерка представила в офис банка, расположенный в Мирдиф-Сити-Центре в Дубае, и попросила выдать ей наличные со счета клиента Митволя.

Посчитав, что собранных доказательств достаточно, правоохранители решили задержать подозреваемую. Впустить полицейских в квартиру она отказалась, и оперативники попали туда, сняв дверь с петель с помощью болгарки.

Сама пенсионерка в этот момент кому-то звонила. Елену Магомедселимову конвоировали в Красноярск, следствие намерено добиваться ее заключения под стражу. Правоохранительные органы не исключают, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты.

За год с небольшим, что Олег Митволь находился в СИЗО, другие обвиняемые похитили с его банковского счета 30 млн руб. Они, как ранее сообщали в прокуратуре, приобрели поддельный паспорт на имя бизнесмена, при помощи которого заказали в офисе оператора сотовой связи перевыпуск сим-карты на абонентский номер и таким образом получили доступ к его мобильному банку.

В июле в Красноярске стражи порядка задержали двух юристов, вымогавших, по версии следствия, 100 млн руб. у Олега Митволя. За указанную сумму они обещали уладить вопрос с уголовным преследованием экс-чиновника. Юристам вменяют в вину мошенничество, поскольку они не могли повлиять на исход дела, а деньги, по версии следствия, хотели присвоить.

Константин Воронов, Новосибирск