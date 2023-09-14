Чем известен Олег Митволь

Суд в Красноярске признал виновным в мошенничестве при строительстве городского метро бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, он приговорен к четырем с половиной годам колонии. Подробности биографии экс-чиновника — в справке «Ъ».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Митволь

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Олег Львович Митволь родился 3 октября 1966 года в Москве. В 1988 году окончил Московский электротехнический институт связи и устроился инженером в Институт космических исследований. Доктор исторических наук.

В 1989 году занялся бизнесом, в частности оптовой торговлей, госзаказами и поставками авиатехники за рубеж. В 1993 году стал учредителем АОЗТ «Народный концерн "Нефтяной альянс"», через год — зампред совета банка «Нефтяной альянс».

В 1997 году возглавил совет директоров ОАО «Информационно-издательская группа "Новые известия"». В конце 1990-х — начале 2000-х годов занимался скупкой акций промышленных предприятий для перепродажи более крупным инвесторам. СМИ приписывали ему владение банком «Логос», фирмой «Атекс», европейской плодоовощной компанией и рядом других фирм.

В 2004 году был назначен замруководителя Росприроднадзора. Активную деятельность начал с выявления объектов, построенных с нарушением природоохранных законов. Самым громким стало дело поселка Екатерининские Валы на берегу Истринского водохранилища, где в августе 2005 года господин Митволь с помощью ОМОНа пытался взять штурмом 13 дач.

Особое внимание уделял нефтяным компаниям. Претензии Росприроднадзора стали одной из мер давления на концерн Shell, вынужденный в итоге передать контроль над проектом «Сахалин-2» «Газпрому».

В 2009 году подал заявление на увольнение из Росприроднадзора, тогда же по предложению мэра Москвы Юрия Лужкова занял должность префекта Северного административного округа столицы. На новой должности господин Митволь закрыл гей-клуб «Душа и тело», запретил торговлю сигаретами и пивом в ларьках в своем округе (через месяц решение было отменено лично Юрием Лужковым), продолжил вести борьбу с незаконными, по его мнению, постройками, например в поселке Сокол. В октябре 2010 года и. о. мэра Москвы Владимир Ресин подписал указ об отставке Митволя.

В 2011 году баллотировался в Госдуму по списку от «Единой России» в качестве представителя Пермского края, но депутатского мандата по итогам выборов не получил. С 2012 по 2015 год возглавлял совет политической организации «Альянс зеленых — народная партия». В 2016 году на выборах в Госдуму возглавлял партийный список Российской экологической партии «Зеленые».

В 2018 году Олег Митволь стал председателем совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий, купив акции предприятия. С 2019 года курировал проектировку метрополитена в Красноярске.

Экс-чиновника задержали в июне 2022 года в московском аэропорту при попытке вылететь в Дубай. Он был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Несколько месяцев он провел в СИЗО, но после был отпущен под домашний арест, предположительно, заключив сделку со следствием.