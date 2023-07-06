Олег Митволь пошел на поправку

Апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему замглавы Росприроднадзора, владельцу Красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олегу Митволю. Экс-чиновник обвиняется в хищении почти 1 млрд руб., выделенных из бюджета на строительство красноярского метро. Основным доводом защиты в суде стали ссылки на вступившие в конце июня поправки в УПК, сужающие возможности для ареста или его продления для собственников компаний. Господин Митволь, который, находясь под стражей, неоднократно жаловался на серьезные проблемы со здоровьем, вышел из СИЗО спустя год после того, как признал вину и заключил досудебное соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Митволь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Олег Митволь

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (расположен в Новосибирске) рассматривал жалобу защиты Олега Митволя на продление срока его ареста несколько часов. Сам обвиняемый, в разные годы занимавший посты замглавы Росприроднадзора, префекта Северного округа Москвы, в заседании участвовал при помощи видеоконференции из красноярского СИЗО.

Основным аргументом защиты стали ссылки на поправки в УПК РФ, которые вступили в силу 23 июня. В частности, эти изменения сделали более жесткими условия, при которых суды могут избирать в качестве меры содержания арест или продлевать срок его действия по отношению к «членам органов управления коммерческих организаций».

В частности, теперь следствие должно убедительно доказать суду, что расследуемое дело не связано с действиями обвиняемого, которые могут быть отнесены к предпринимательским.

Защита Олега Митволя настаивала на том, что приписываемые ее подзащитному деяния относились именно к ведению бизнеса, а потому попадают под поправки в законодательство. Соответственно, настаивали адвокаты, решение суда первой инстанции о продлении ареста необходимо отменить, а меру пресечения Олегу Митволю заменить на более мягкую.

В итоге суд согласился с доводами защиты и перевел Олега Митволя под домашний арест. И хотя судебное решение вступило в силу немедленно, из-за формальностей, связанных с нахождением подследственного в изоляторе другого города, Олег Митволь, по данным «Ъ», был освобожден из СИЗО лишь через несколько часов после заседания. Новую меру пресечения он будет отбывать в квартире в Красноярске. Адвокат бизнесмена при этом отказался уточнить, является это жилье арендованным или находится в собственности фигуранта. Впрочем, еще год назад защита бизнесмена, обжалуя продление срока ареста, предоставляла суду договор аренды квартиры в Красноярске, где ее клиент мог находиться в период следствия и судебного разбирательства.

Олег Митволь — единственный фигурант дела о хищении бюджетных средств при строительстве красноярского метро, который до сих пор оставался под стражей.

Бывшего замглавы Росприроднадзора ФСБ, которая ведет уголовное дело, считает организатором хищения почти 1 млрд руб., выделенных из бюджета на проектирование и строительство красноярского метрополитена. Олег Митволь был задержан в июле 2022 года оперативниками ФСБ в аэропорту Внуково перед вылетом в Турцию, после чего его доставили в Красноярск, где и предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как следует из материалов дела, Красноярский трест инженерно-строительных изысканий, который Олег Митволь выкупил незадолго до запуска проекта с метро, был его основным исполнителем. Компания получила из бюджета 975,2 млн руб., которые должны были пойти на инженерные изыскания, разработку проектной документации и т. п., однако эти работы, по данным следствия, выполнены не были.

Олег Митволь вскоре после ареста полностью признал свою вину. Помимо него фигурантами расследования также являются бывший глава транспортного управления края Константин Мандров и экс-министр транспорта Красноярского края Константин Димитров, которым инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Владислав Трифонов