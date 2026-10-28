В Брянской области дрон атаковал пассажирский поезд
В Брянской области под удар беспилотника попал пассажирский поезд на станции Клинцы. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. Пострадавших нет, пассажиры были оперативно эвакуированы.
В результате удара повреждена кабина управления поезда, следовавшего по маршруту Унеча – Новозыбков. О степени повреждения состава, а также о возможных изменениях в графике движения пригородных поездов не сообщается.
За сутки над территорией Брянской области уничтожили 68 беспилотников, сообщил губернатор. Известно как минимум о двух погибших и шести раненых. Повреждены три многоквартирных дома.