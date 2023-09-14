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Коммерсантъ FM
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ЕС допустил введение санкций против КНДР при отправке военной помощи России

Евросоюз призывает КНДР прекратить оказывать поддержку России. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, отметив, что ЕС допускает введение санкций против КНДР, если она предоставит России военную помощь .

«Любое предоставление Северной Кореей помощи России не останется без последствий. Мы готовы отреагировать соответствующими мерами»,— сказал господин Стано на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по ТАСС).

12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. По итогам встречи господин Путин отметил перспективы военно-технического сотрудничества двух стран.

Источники New York Times сообщали, что российская сторона в результате переговоров лидеров государств хочет получить артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты. КНДР, в свою очередь, по данным газеты, заинтересована в поставке передовых технологий для спутников и атомных подводных лодок.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Операция Ын и другие приключения Путина».

Лусине Баласян

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