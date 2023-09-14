Reuters сообщило о разногласиях РФ и Турции по управлению газовым хабом

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что создание газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу приостановлено. Причина — разногласия между Россией и Турцией о том, кто должен им управлять.

«Есть управленческие проблемы, они борются за то, кто должен управлять хабом»,— сказал собеседник агентства Reuters на условиях анонимности. Другой источник, близкий к «Газпрому», признал наличие «проблемы» в вопросах управления.

Газовый хаб предложил создать президент России Владимир Путин в октябре 2022 года. По итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которая прошла 4 сентября 2023 года в Сочи, господин Путин сказал, что «Газпром» предоставил турецкой компании Botas «дорожную карту» по предстоящему строительству.

Сейчас Россия поставляет газ через «Голубой поток» и «Турецкий поток». Газ по «Турецкому потоку» идет на дальнейший экспорт в южную и восточную Европу. Европейские страны, отмечает Reuters, обеспокоены, что с помощью турецкого хаба Россия сможет маскировать экспорт, смешивая свое топливо с топливом из других стран, и так обходить санкции ЕС.

Подробнее о строительстве газового центра в Турции — в материале «Ъ» «Хаб на ухабе»

Александра Горошилова