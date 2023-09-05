Хаб на ухабе

Прошел почти год с момента, как президент Владимир Путин объявил о намерении создать в Турции газовый хаб, который позволил бы поставлять российский трубопроводный газ в Европу. Идея исходно выглядела неоднозначно. Особенно в контексте того, что была публично обозначена вскоре после взрывов на газопроводах «Северный поток» и, естественно, была воспринята как прямая попытка заменить их, что было явно невозможно по множеству технических, коммерческих и юридических причин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Я был с самого начала скептически настроен в отношении перспектив этого проекта (см. “Ъ” от 10 октября 2022 года и 10 января 2023 года), и пока, к сожалению, опасения подтверждаются. За последний год, по словам Владимира Путина, турецкой стороне был передан подготовленный «Газпромом» проект «дорожной карты» по созданию хаба, а сейчас обсуждается создание соответствующей рабочей группы. Едва ли это можно назвать существенным продвижением по любым меркам.

С другой стороны, за год стало понятно как то, чем турецкий хаб точно не может стать (например, заменой «Северным потокам» или новым центром торговли газом в Европе), так и то, чем он в принципе стать способен.

Так, было совершенно неясно, кто из европейских покупателей в принципе заинтересован покупать газ в Турции. Выяснилось, что предметный интерес проявляют Венгрия и Австрия, и это сразу создает понимание того, о каких объемах может идти речь — 5–7 млрд, максимум 10 млрд кубометров в год.

Венгрия в конце августа уже договорилась с Турцией о покупке 275 млн кубометров с поставкой в 2024 году — это знаковая сделка, поскольку впервые Анкара продает газ не соседней с ней стране Европы.

Хотя публично венгерские официальные лица утверждают, что намерены покупать азербайджанский и турецкий газ, довольно очевидно, что у этих стран не будет нужных свободных объемов в ближайшие годы. Соответственно, говоря о конфигурации турецкого хаба, мы фактически имеем в виду два аспекта: каковы будут условия «передачи» российского газа Турции для последующих поставок в ЕС и кто оплатит расширение трубопроводной инфраструктуры в Венгрию через Болгарию и Сербию. В последнем вопросе Венгрия рассчитывала на финансовую помощь ЕС, но безуспешно.

Тем не менее по обоим пунктам реально найти решение, хотя успеть расширить инфраструктуру до конца 2024 года, когда «Газпром» больше не сможет поставлять газ в Австрию через Украину, будет крайне непросто. В вышеописанном формате турецкий хаб может быть реализован, а вот будет ли он выгоден «Газпрому», зависит от результатов переговоров с Турцией, которые, судя по информации на данный момент, по существу еще не начались.