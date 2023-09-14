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Коммерсантъ FM
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Власти Южной Кореи обеспокоены военным сотрудничеством между КНДР и Россией

Власти Южной Кореи глубоко обеспокоены из-за возможного военного сотрудничества КНДР и России, заявил южнокорейский премьер-министр Хан Дак Су, комментируя вчерашние переговоры Ким Чен Ына и Владимира Путина.

Фото: Kacper Pempel, Reuters

Фото: Kacper Pempel, Reuters

«Мы — свидетели потепления отношений между Россией и Северной Кореей. Новости о возможном военном сотрудничестве между двумя странами вызывают тревогу»,— сказал премьер-министр Южной Кореи в ходе выступления на Крыницком форуме в Польше (цитата по агентству Yonhap). При этом Хан Дак Су призвал дождаться появления подробной информации об итогах встречи лидеров КНДР и России.

Он добавил, что возможная разработка КНДР ядерных ракет представляет угрозу не только для Восточной Азии, но и для Европы, поскольку северокорейские баллистические ракеты потенциально могут достичь всего континента.

12 сентября глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. 13 сентября он встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Из переговоры в расширенном формате продлились около часа. Потом президент России и лидер КНДР переговорили тет-а-тет. По итогам переговоров Владимир Путин отметил перспективы военно-технического сотрудничества России с КНДР. На фоне приезда Ким Чен Ына в Россию руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты готовы принять меры, чтобы предотвратить развитие военно-технического сотрудничества двух стран.

Подробнее о встрече президента РФ с лидером КНДР — в материале «Ъ» «Операция Ын и другие приключения Путина».

Александр Кислов

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