iPhone узнал себе цену

Цены на новые iPhone 15 в России будут достигать 250 тыс. руб. Но выбор на первых этапах будет ограничен. Об этом “Ъ FM” рассказали ритейлеры. Официальные продажи смартфонов еще не начались, можно только оформить предзаказ с частичной или полной оплатой. Базовая модель с самым скромным объемом памяти в среднем обойдется в 130 тыс. руб. Цены на линейку Pro стартуют со 160 тыс. руб. А iPhone 15 Pro Max будет стоить от 180 тыс. руб. до 250 тыс. руб. А что россиянин сможет получить за эти деньги? Расскажет Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loren Elliott, Reuters Фото: Loren Elliott, Reuters

На следующее утро после презентации Applе в «Яндекс Маркете» появилась возможность оформить предзаказ на iPhone 15, но только в версии Pro с объемом памяти 256 Гб. За 178 тыс. руб. покупателю были доступны все четыре цвета. К вечеру того же дня смартфон в цвете «синий титан» раскупили. Остальные по-прежнему обещают доставить в начале октября.

А представители маркетплейса признались “Ъ FM”, что количество устройств ограничено. В «М.Видео» выбор намного больше, но доставка позже. Как выяснил “Ъ FM”, добавив товар в корзину, устройство привезут 13 октября. А заплатить надо уже сейчас, рассказал представитель «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров:

«На выбор доступны все представленные iPhone 15. Объем памяти от 128 Гб до до 1 Тб. iPhone 15 и iPhone 15+ предлагаются в пяти цветах, включая новые — это черный, голубой, розовый, желтый, зеленый. Девайсы из Pro-серии с титановым корпусом доступны в четырех вариациях: это титановый, титановый черный, титановый синий и титановый белый. Стоимость iPhone 15 начинается у нас от 130 тыс. руб. iPhone 15+ — от 140 тыс. руб., iPhone 15 Pro — от 160 тыс. руб., и iPhone 15 Pro Max — от 195 тыс. руб.».

Однако не все ритейлеры транслируют покупателям такую уверенность в поставках. Прямых продаж продукции Applе в Россию нет, смартфоны попадают в страну исключительно по параллельному импорту. Здесь гарантий нет никаких, подчеркивает продакт-менеджер по направлению Apple группы компаний X-Сom Антон Гусев:

«У нас сейчас нет какого-то конкретного предложения для потребителей. Потому что мы не совсем понимаем, какие есть позиции на ближайшее время. Стараемся не обещать заранее, потому что это лучше делать, когда есть более четкое понимание, когда приедет та или иная модель. Сейчас у нас такого понимания нет».

“Ъ FM” изучил предложения и других ритейлеров. Там цена на флагманское устройство с максимальной памятью доходит до 250 тыс. руб. Но не во всех случаях придется заплатить такую сумму сразу. МТС, например, предлагает приобрести сертификат на покупку нового iPhone за 25 тыс. руб. А в некоторых магазинах, например, ReStore, пока даже не озвучивают финальную стоимость товара. Впрочем, главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин не сомневается, что спрос будет удовлетворен:

«Уже лет пять нет подобного дефицита. А если учесть, что 15-я модель практически не отличается от 14-й, то спрос на новый iPhone явно не будет сильным. Две недели запаса после официального старта продаж — вполне себе ничего.

И все эти предзаказы — таким образом наш ритейл сейчас подстраховался и фактически сказал, что за свои деньги заниматься этим не будет. Поэтому они собирают предзаказы. Те, кто точно готов его купить, приносят деньги, а ритейлеры везут».

После презентации международный ритейлер Picodi обновил так называемый индекс iPhone. Он берет среднюю зарплату в каждой стране и считает, сколько ее жителям придется работать для покупки нового гаджета.

Быстрее всех на iPhone 15 накопят швейцарцы — им потребуется пять дней. А россиянам — 47. При том, что год назад показатель был на неделю меньше. Долларовые цены устройств при этом не изменились.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов, Яна Загоровская