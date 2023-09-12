Презентация Apple. Главное

iPhone 15 и iPhone 15 Plus
- Чип А16 Bionic.
- Дисплей Super Retina XDR диагональю 6,1 и 6,7 дюймов соответственно.
- Элемент Dynamic Island.
- Новый режим StandBy для смартфона на зарядке.
- Цвета: черный, голубой, зеленый, желтый и розовый.
- Разъем USBC.
- Поддержка беспроводной зарядки Qi2.
- Основная камера — 48 мегапикселей.
- Стоимость: $799 и $899 соответственно.
- Предзаказ с 15 сентября, продажа с 22 сентября.
iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max
- Титановая рамка корпуса.
- Многофункциональная настраиваемая кнопка.
- Цвета: черный титан, белый титан, голубой титан и натуральный титан.
- Чип A17 Pro.
- Дисплей: 6,1 дюйма у Pro, 6,7 — у Max, рамки стали тоньше.
- Камера 48 мегапикселей с фокусным расстоянием 24 мм, 28 мм и 35 мм.
- Новые алгоритмы обработки фотографий.
- Возможность записи видео на внешний носитель.
- Запись пространственного видео для гарнитуры Apple Vision Pro.
- Поддерка цветового пространства ACES для видео.
- Стоимость: $999 и $1199 соответственно.
- Предзаказ с 15 сентября, продажа с 2 сентября.
Apple Watch Series 9
- Новый процессор S9 SiP.
- Более яркий дисплей.
- Новый чип UWB.
- Распознавание жестов и управление с помощью двойного «клика» большим и указательным пальцем между собой.
- Новые браслеты.
- Стоимость: от $399.
- Предзаказ с сегодняшнего дня, поступит в продажу с 22 сентября.
Apple Watch Ultra 2
- Улучшенные алгоритмы отслеживания тренировок и физической активности.
- Особые циферблаты.
- Расширенные возможности анализа собранных данных о тренировках.
- Новые браслеты.
- Стоимость: $799, в продаже с 23 сентября.