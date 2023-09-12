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Презентация Apple. Главное

iPhone 15 и iPhone 15 Plus

  • Чип А16 Bionic.
  • Дисплей Super Retina XDR диагональю 6,1 и 6,7 дюймов соответственно.
  • Элемент Dynamic Island.
  • Новый режим StandBy для смартфона на зарядке.
  • Цвета: черный, голубой, зеленый, желтый и розовый.
  • Разъем USBC.
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi2.
  • Основная камера — 48 мегапикселей.
  • Стоимость: $799 и $899 соответственно.
  • Предзаказ с 15 сентября, продажа с 22 сентября.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

  • Титановая рамка корпуса.
  • Многофункциональная настраиваемая кнопка.
  • Цвета: черный титан, белый титан, голубой титан и натуральный титан.
  • Чип A17 Pro.
  • Дисплей: 6,1 дюйма у Pro, 6,7 — у Max, рамки стали тоньше.
  • Камера 48 мегапикселей с фокусным расстоянием 24 мм, 28 мм и 35 мм.
  • Новые алгоритмы обработки фотографий.
  • Возможность записи видео на внешний носитель.
  • Запись пространственного видео для гарнитуры Apple Vision Pro.
  • Поддерка цветового пространства ACES для видео.
  • Стоимость: $999 и $1199 соответственно.
  • Предзаказ с 15 сентября, продажа с 2 сентября.

Apple Watch Series 9

  • Новый процессор S9 SiP.
  • Более яркий дисплей.
  • Новый чип UWB.
  • Распознавание жестов и управление с помощью двойного «клика» большим и указательным пальцем между собой.
  • Новые браслеты.
  • Стоимость: от $399.
  • Предзаказ с сегодняшнего дня, поступит в продажу с 22 сентября.

Apple Watch Ultra 2

  • Улучшенные алгоритмы отслеживания тренировок и физической активности.
  • Особые циферблаты.
  • Расширенные возможности анализа собранных данных о тренировках.
  • Новые браслеты.
  • Стоимость: $799, в продаже с 23 сентября.

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